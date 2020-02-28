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  • Конте: «Интер» не выигрывал трофеи больше 9 лет. Попытаемся достичь максимума в ЛЕ»

Конте: «Интер» не выигрывал трофеи больше 9 лет. Попытаемся достичь максимума в ЛЕ»

28 февраля 2020, 06:34

Главный тренер «Интера» Антонио Конте поделился эмоциями от победы над «Лудогорцем» (2:1) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы и выхода в 1/8 финала турнира.

«Я уже играл при пустых трибунах с Италией против Хорватии. Атмосфера странная. Как на тренировке. Парни здорово отыграли, и мы заслуженно идем дальше по турниру.

У меня была возможность ротировать состав, дать немного практики тем, кто в ней нуждался. Этот матч вызвал только позитив.

«Интер» не выигрывал трофеи больше 9 лет, при этом у клуба богатая история и победные традиции.

Мы попытаемся достичь максимума в Лиге Европы, но не все сразу. Легко сказать: «Мы выиграем это и то». Победители знают, насколько это тяжело», – заявил Конте.

  • Из-за вспышки коронавируса в Италии матч прошел без зрителей.
  • Первая игра завершилась победой «Интера» – 2:0.

Источник: Football Italia
Лига Европы Интер Лудогорец Конте Антонио
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