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    Конте: «Интер» не выигрывал трофеи больше 9 лет. Попытаемся достичь максимума в ЛЕ»

    Главный тренер «Интера» Антонио Конте поделился эмоциями от победы над «Лудогорцем» (2:1) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы и выхода в 1/8 финала турнира.

    «Я уже играл при пустых трибунах с Италией против Хорватии. Атмосфера странная. Как на тренировке. Парни здорово отыграли, и мы заслуженно идем дальше по турниру.

    У меня была возможность ротировать состав, дать немного практики тем, кто в ней нуждался. Этот матч вызвал только позитив.

    «Интер» не выигрывал трофеи больше 9 лет, при этом у клуба богатая история и победные традиции.

    Мы попытаемся достичь максимума в Лиге Европы, но не все сразу. Легко сказать: «Мы выиграем это и то». Победители знают, насколько это тяжело», – заявил Конте.

    • Из-за вспышки коронавируса в Италии матч прошел без зрителей.
    • Первая игра завершилась победой «Интера» – 2:0.

    Источник: Football Italia

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