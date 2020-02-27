Цорн: «Перед «Спартаком» не стоит угроза санкций УЕФА за несоблюдение ФФП»

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн на подписании контракта с «Уральскими авиалиниями» заявил, что московскому клубу не угрожают санкции УЕФА в свете финансового фэйр-плей (ФФП).

«Мы никогда еще не попадали под санкции УЕФА в этом вопросе. И на данный момент таких угроз перед нами не стоит», – сказал Цорн.

Коммерческий директор «Спартака» Алексей Власов заявил, что спонсоры помогут клубу соблюдать фэйр-плей. «Любой дополнительный доход — это помощь в свете ФФП. Клуб нацелен на выход на самоокупаемость», – сказал он.

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