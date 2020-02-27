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  • Цорн: «Перед «Спартаком» не стоит угроза санкций УЕФА за несоблюдение ФФП»

Цорн: «Перед «Спартаком» не стоит угроза санкций УЕФА за несоблюдение ФФП»

27 февраля 2020, 15:56
5

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн на подписании контракта с «Уральскими авиалиниями» заявил, что московскому клубу не угрожают санкции УЕФА в свете финансового фэйр-плей (ФФП).

«Мы никогда еще не попадали под санкции УЕФА в этом вопросе. И на данный момент таких угроз перед нами не стоит», – сказал Цорн.

Коммерческий директор «Спартака» Алексей Власов заявил, что спонсоры помогут клубу соблюдать фэйр-плей. «Любой дополнительный доход — это помощь в свете ФФП. Клуб нацелен на выход на самоокупаемость», – сказал он.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Цорн Томас
Комментарии (5)
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Alejandrrro
1582809778
Это он завуалированно сказал: "Крупных трансферов не ждите"
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AleSan4es
1582812427
Где проверки зенита? Все знают о этих покупках, что не отбивают ффп, и все равно молчат....вот она газпрёмовская власть, спонсируют уефа, к ним нет притензий...
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Hektor 84
1582815574
Вот зенит проверили бы с его фарм клубами
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99-й
1582815997
И угроза еврокубков как таковых пока то же
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