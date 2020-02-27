«Мутко против»: «Спартак» подпишет контракт с «Уральскими авиалиниями» на 170 миллионов рублей

«Спартак» в четверг подпишет контракт с «Уральскими авиалиниями», сообщает телеграм-канал «Мутко против».
«Договор будет заключен на три года. По условиям соглашения авиакомпания выплатит «красно-белым» около 170 миллионов рублей. Кроме того в пользование клуба будет предоставлен брендированный самолет», – говорится в сообщении канала.
После подписания спонсорского контракта для фанатов «Спартака» будут действовать специальные промокоды, по которым они смогут получить скидки на перелеты по России.
- В январе «Спартак» заключил спонсорский контракт с китайской компанией ZTE на 30 миллионов рублей.
- Команда занимает десятое место в РПЛ.
Источник: телеграм-канал «Мутко против»