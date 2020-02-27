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  • «Мутко против»: «Спартак» подпишет контракт с «Уральскими авиалиниями» на 170 миллионов рублей

«Мутко против»: «Спартак» подпишет контракт с «Уральскими авиалиниями» на 170 миллионов рублей

27 февраля 2020, 12:54
23

«Спартак» в четверг подпишет контракт с «Уральскими авиалиниями», сообщает телеграм-канал «Мутко против».

«Договор будет заключен на три года. По условиям соглашения авиакомпания выплатит «красно-белым» около 170 миллионов рублей. Кроме того в пользование клуба будет предоставлен брендированный самолет», – говорится в сообщении канала.

После подписания спонсорского контракта для фанатов «Спартака» будут действовать специальные промокоды, по которым они смогут получить скидки на перелеты по России.

  • В январе «Спартак» заключил спонсорский контракт с китайской компанией ZTE на 30 миллионов рублей.
  • Команда занимает десятое место в РПЛ.

Источник: телеграм-канал «Мутко против»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (23)
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vmonomah17
1582798834
Цорн молодчик, пытается зарабатывать на спонсорских контрактах.
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vladimir-7
1582800552
Ангар для списанного самолета построят в Тушино?
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gor77
1582803290
Болельщики "Спартака", пардон! Ща начнёте минусовать! Но при беглом просмотре читается как "... с Уральскими пельменями". )))
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serppion
1582803336
Зачем Спартак спонсировать? Могли бы с Уралом или Уфой контракт подписать. И команды покрепче, и в чемпионате лучше идут, и к Уральским авиалиниям поближе будут.
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yurdin
1582803577
Лучше бы какой-нибудь команде с Урала помогли.
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Spartak Piter
1582804307
Компания выбирает ту команду на которой максимально больше можно получить в замен от рекламы. Спартак народная команда. Это не Россией возить по указке сверху)))
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serhio80
1582804779
Кроме того в пользование клуба будет предоставлен брендированный самолет самолет в ливрее с ОУКБ было бы прекрасным вариантом)
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momwig_
1582806154
Вот хоть убей не пойму - зачем с целой авиакомпанией заключать спонсорский контракт аж на 3 года, с которого за год будет капать меньше зарплаты одного среднего игрока основы... И даже очень среднего. И даже не железной основы. Ну, на зарплату Гулиева, к примеру, уже сильно не хватит. Вот - нахера? Нет, я понимаю, что деньги в целом не валяются на полу и когда дают, надо брать, но именно - нахера, т.е. для каких целей вот это спонсорство. Оно нам даст средства - на что?
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