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    «Мутко против»: «Спартак» подпишет контракт с «Уральскими авиалиниями» на 170 миллионов рублей

    «Спартак» в четверг подпишет контракт с «Уральскими авиалиниями», сообщает телеграм-канал «Мутко против».

    «Договор будет заключен на три года. По условиям соглашения авиакомпания выплатит «красно-белым» около 170 миллионов рублей. Кроме того в пользование клуба будет предоставлен брендированный самолет», – говорится в сообщении канала.

    После подписания спонсорского контракта для фанатов «Спартака» будут действовать специальные промокоды, по которым они смогут получить скидки на перелеты по России.

    • В январе «Спартак» заключил спонсорский контракт с китайской компанией ZTE на 30 миллионов рублей.
    • Команда занимает десятое место в РПЛ.

    Источник: телеграм-канал «Мутко против»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10022

      vladimir-7 36 минут назад

      Ангар для списанного самолета построят в Тушино?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +439

      vmonomah17 1 час назад

      Цорн молодчик, пытается зарабатывать на спонсорских контрактах.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1729

      Борат 1 час назад

      стыдно за хряков !
      будут на новом самолёте по городам ФНЛ летать, а европу так и не увидят !
      гы-гы

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