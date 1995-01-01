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    Рами: «Сочи» может стать российским аналогом «Монако»

    Защитник «Сочи» Адиль Рами поделился мнением о своем новом клубе, а также оценил шансы команды сохранить прописку в РПЛ.

    – Ваш контракт действует до лета. Допускаете, что останетесь в «Сочи» на следующий сезон?

    – Посмотрим. Эти три месяца многое решат. Но я вижу перспективы у этого клуба. «Сочи» – по-хорошему амбициозный проект. Этот клуб вполне может стать российским аналогом «Монако». Красивая природа, красивый стадион, туристы.

    – Но сейчас «Сочи» занимает в РПЛ последнее место...

    – Знаю. Но я первым делом посмотрел календарь. Увидел, что большинство матчей мы проведем дома. Плюс у нас есть игра в запасе. В общем, шансы сохранить прописку в высшем дивизионе хорошие. И я приложу для этого все усилия.

    • Рами – чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции.
    • Последним клубом игрока был «Фенербахче».
    • Его контракт с «Сочи» рассчитан до конца сезона.

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    Источник: «Советский спорт»

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