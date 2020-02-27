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Рами: «Сочи» может стать российским аналогом «Монако»

27 февраля 2020, 07:50
8

Защитник «Сочи» Адиль Рами поделился мнением о своем новом клубе, а также оценил шансы команды сохранить прописку в РПЛ.

– Ваш контракт действует до лета. Допускаете, что останетесь в «Сочи» на следующий сезон?

– Посмотрим. Эти три месяца многое решат. Но я вижу перспективы у этого клуба. «Сочи» – по-хорошему амбициозный проект. Этот клуб вполне может стать российским аналогом «Монако». Красивая природа, красивый стадион, туристы.

– Но сейчас «Сочи» занимает в РПЛ последнее место...

– Знаю. Но я первым делом посмотрел календарь. Увидел, что большинство матчей мы проведем дома. Плюс у нас есть игра в запасе. В общем, шансы сохранить прописку в высшем дивизионе хорошие. И я приложу для этого все усилия.

  • Рами – чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции.
  • Последним клубом игрока был «Фенербахче».
  • Его контракт с «Сочи» рассчитан до конца сезона.

Рами: «Чем запомнился чемпионат мира-2018? Рядом со мной стоял Путин. Потрясающе»

Рами: «Об РПЛ почти ничего не знаю. Не смотрел ни одной игры»

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Сочи Монако Рами Адиль
Комментарии (8)
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Дядя Серёжа
1582781579
А чё в Сочи князя нет?
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Давид59
1582789298
Разница с Монако всё же существенная. Там финансирование не зависит от того, с какой ноги хозяин с утра встал
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Axe111
1582792324
Пфф а ЧТО ТАКОЕ ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ МОНАКО ЛОЛ
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Стаz
1582797128
Интересно, как ему объяснят, как против бомжей играть, или выпускать не будут?
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vladimir-7
1582797808
Самое главное игры не дома, а с кем играть. Монако сейчас на 5-ом месте, а вот Сочи могут уехать в ФНЛ, скорее всего так и будет.
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Hektor 84
1582799364
Сравнил слона с моськой! Где Монако и где Сочи? Команды разных весовых категорий. Монако каждый год на трансферах имеет много бабла. У них скауты шуршат отыскивают молодых талантливых футболистов, раскрывают и продают. А что фк Сочи? Собирает весь зенитовский шлак и набирает в аренду пенсионеров. Так сидит на подсосе и один из форм клубов зенита. Бесполезный клуб. Многие жители Сочи и не знают что в городе есть профессиональный футбольный клуб. Та и вообще местным футбол не интересен, чего не скажешь о Монако. О чем говорит эта голова с усами? Листок с текстом сунули вот и читает.
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