Evening Standard: «Реал» интересуется форвардом «Трабзонспора» Сорлотом

Мадридский «Реал» изучает форварда «Трабзонспора» Александра Сорлота, размышляя о его приобретении. Норвежец принадлежит «Кристал Пэлас».
Футболист на рынке стоит 10 миллионов евро. В последнем матче чемпионата Турции Сорлот отметился дублем.
- Форвард с 2016 года выступает за сборную Норвегии.
- До «Кристал Пэлас» Сорлот играл за датский «Мидтьюлланд».
- Трофеев Сорлот не брал.
Источник: Evening Standard
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