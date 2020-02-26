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  • Evening Standard: «Реал» интересуется форвардом «Трабзонспора» Сорлотом

Evening Standard: «Реал» интересуется форвардом «Трабзонспора» Сорлотом

26 февраля 2020, 20:13
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Мадридский «Реал» изучает форварда «Трабзонспора» Александра Сорлота, размышляя о его приобретении. Норвежец принадлежит «Кристал Пэлас».

Футболист на рынке стоит 10 миллионов евро. В последнем матче чемпионата Турции Сорлот отметился дублем.

  • Форвард с 2016 года выступает за сборную Норвегии.
  • До «Кристал Пэлас» Сорлот играл за датский «Мидтьюлланд».
  • Трофеев Сорлот не брал.

Источник: Evening Standard

Evening Standard — британская ежедневная газета, издается в Лондоне. Принадлежит Александру Лебедеву и Евгению Лебедеву (74,1%) и британской медиа-группе Daily Mail and General Trust (24,9%).

Испания. Примера Турция. Суперлига Трабзонспор Кристал Пэлас Реал Серлот Александр
Комментарии (1)
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DeStar
1582740140
что за хрень?)
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