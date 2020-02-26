Evening Standard: «Реал» интересуется форвардом «Трабзонспора» Сорлотом

Мадридский «Реал» изучает форварда «Трабзонспора» Александра Сорлота, размышляя о его приобретении. Норвежец принадлежит «Кристал Пэлас».

Футболист на рынке стоит 10 миллионов евро. В последнем матче чемпионата Турции Сорлот отметился дублем.