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  • Венгер: «Если «Ливерпуль» повторит или превзойдет рекорд «Арсенала», я скажу – отличная работа»

Венгер: «Если «Ливерпуль» повторит или превзойдет рекорд «Арсенала», я скажу – отличная работа»

23 февраля 2020, 13:38
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Экс-тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал беспроигрышную серию «Ливерпуля».

«Возможно, это не то событие, которое я жду. Ведь приятно быть единственным, кто добился чего-то особенного, но если «Ливерпуль» повторит или превзойдет рекорд, то я скажу – отличная работа.

Такие серии и существуют, чтобы их кто-нибудь обновил.

«Ливерпуль» в прошлом сезоне выдал изумительную серию, когда проиграл только один матч. В этом сезоне у них до сих пор нет ни одного поражения. Они заслуживают всего, чего достигли», – заявил Венгер.

  • «Арсенал» Венгера с 7 мая 2003 года по 24 октября 2004 года выдал беспроигрышную серию в АПЛ из 49 матчей.
  • Беспроигрышная серия «Ливерпуля» в Премьер-лиге с учетом прошлого сезона уже достигла 43 матчей.

Источник: Metro.co.uk
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Арсенал Венгер Арсен
Комментарии (1)
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LOKOfanatik19
1582473804
Отличная работа, сукин-сын ))))
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