Венгер: «Если «Ливерпуль» повторит или превзойдет рекорд «Арсенала», я скажу – отличная работа»

Экс-тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал беспроигрышную серию «Ливерпуля».

«Возможно, это не то событие, которое я жду. Ведь приятно быть единственным, кто добился чего-то особенного, но если «Ливерпуль» повторит или превзойдет рекорд, то я скажу – отличная работа.

Такие серии и существуют, чтобы их кто-нибудь обновил.

«Ливерпуль» в прошлом сезоне выдал изумительную серию, когда проиграл только один матч. В этом сезоне у них до сих пор нет ни одного поражения. Они заслуживают всего, чего достигли», – заявил Венгер.