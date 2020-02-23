Венгер: «Если «Ливерпуль» повторит или превзойдет рекорд «Арсенала», я скажу – отличная работа»

Экс-тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал беспроигрышную серию «Ливерпуля».
«Возможно, это не то событие, которое я жду. Ведь приятно быть единственным, кто добился чего-то особенного, но если «Ливерпуль» повторит или превзойдет рекорд, то я скажу – отличная работа.
Такие серии и существуют, чтобы их кто-нибудь обновил.
«Ливерпуль» в прошлом сезоне выдал изумительную серию, когда проиграл только один матч. В этом сезоне у них до сих пор нет ни одного поражения. Они заслуживают всего, чего достигли», – заявил Венгер.
- «Арсенал» Венгера с 7 мая 2003 года по 24 октября 2004 года выдал беспроигрышную серию в АПЛ из 49 матчей.
- Беспроигрышная серия «Ливерпуля» в Премьер-лиге с учетом прошлого сезона уже достигла 43 матчей.
Источник: Metro.co.uk