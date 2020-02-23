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  • Матч Лиги Европы между «Интером» и «Лудогорцем» может быть перенесен или проведен без зрителей

Матч Лиги Европы между «Интером» и «Лудогорцем» может быть перенесен или проведен без зрителей

23 февраля 2020, 12:33
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Проведение ответного матча 1/16 финала Лиги Европы между «Интером» и «Лудогорцем» под угрозой переноса из-за коронавируса.

Не исключен вариант, при котором матч в Милане проведут без зрителей. При таком раскладе на игру попадут только представители клубов и аккредитованные СМИ.

Накануне Серия А приняла решение перенести три матча чемпионата, запланированные на 23 февраля, в том числе и матч с участием «Интера».

  • В настоящий момент количество подтвержденных фактов инфицирования достигло 79 случаев, включая два летальных исхода.
  • В первом матче «Интер» на выезде обыграл «Лудогорец» со счетом 2:0.

Матч «Интер» – «Сампдория» и еще две игры Серии А перенесли из-за коронавируса

Источник: Football Italia
Лига Европы Интер Лудогорец
Комментарии (2)
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серега кашин
1582450750
интеру это никак не должно помешать пройти дальше
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