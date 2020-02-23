Матч Лиги Европы между «Интером» и «Лудогорцем» может быть перенесен или проведен без зрителей

Проведение ответного матча 1/16 финала Лиги Европы между «Интером» и «Лудогорцем» под угрозой переноса из-за коронавируса.

Не исключен вариант, при котором матч в Милане проведут без зрителей. При таком раскладе на игру попадут только представители клубов и аккредитованные СМИ.

Накануне Серия А приняла решение перенести три матча чемпионата, запланированные на 23 февраля, в том числе и матч с участием «Интера».

В настоящий момент количество подтвержденных фактов инфицирования достигло 79 случаев, включая два летальных исхода.

В первом матче «Интер» на выезде обыграл «Лудогорец» со счетом 2:0.

Матч «Интер» – «Сампдория» и еще две игры Серии А перенесли из-за коронавируса