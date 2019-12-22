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    Матч Лиги Европы между «Интером» и «Лудогорцем» может быть перенесен или проведен без зрителей

    Проведение ответного матча 1/16 финала Лиги Европы между «Интером» и «Лудогорцем» под угрозой переноса из-за коронавируса.

    Не исключен вариант, при котором матч в Милане проведут без зрителей. При таком раскладе на игру попадут только представители клубов и аккредитованные СМИ.

    Накануне Серия А приняла решение перенести три матча чемпионата, запланированные на 23 февраля, в том числе и матч с участием «Интера».

    • В настоящий момент количество подтвержденных фактов инфицирования достигло 79 случаев, включая два летальных исхода.
    • В первом матче «Интер» на выезде обыграл «Лудогорец» со счетом 2:0.

    Матч «Интер» – «Сампдория» и еще две игры Серии А перенесли из-за коронавируса

    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 12:33
    Комментарии2
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      Рейтинг: +74

      Узб@гоеный 1 час назад

      Если без зрителей, то у Лудогорца появится шанс пройти Интер.

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      Рейтинг: +4707

      серега кашин 2 часа назад

      интеру это никак не должно помешать пройти дальше

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