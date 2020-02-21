Форвард «Вулверхэмптона» Жота признан игроком недели в Лиге Европы

Пресс-служба УЕФА назвала лучшего игрока по итогам первых матчей 1/16 финала Лиги Европы.
Этого звания удостоился нападающий «Вулверхэмптона» Диогу Жота.
23-летний португалец оформил хет-трик в матче с «Эспаньолом» (4:0).
Помимо Жоты на награду претендовали Даичи Камада («Айнтрахт»), Янис Хаджи («Рейнджерс») и Лусиано Вьетто («Спортинг»).
Жота – первый за восемь лет игрок в Лиге Европы, сделавший хет-трик в двух матчах подряд
Годин, Коатес, Жота – в команде недели Лиги Европы
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Источник: Официальный твиттер УЕФА