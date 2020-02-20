«Брюгге» – «Манчестер Юнайтед»: Фернандеш лидирует в Лиге Европы по ударам и системе «гол+пас»

В 20:55 по Москве начнется первый матч 1/16 финала Лиги Европы между «Брюгге» и «Манчестер Юнайтед». Игрок гостей Бруну Фернандеш лидирует в турнире по двум показателям.

У Фернандеша больше всех ударов по воротам (24) и больше всех очков по системе «гол+пас» (восемь). Португалец идет на втором месте по голам (пять) и на втором месте по результативным пасам (три).