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  • «Брюгге» – «Манчестер Юнайтед»: Фернандеш лидирует в Лиге Европы по ударам и системе «гол+пас»

«Брюгге» – «Манчестер Юнайтед»: Фернандеш лидирует в Лиге Европы по ударам и системе «гол+пас»

20 февраля 2020, 20:11

В 20:55 по Москве начнется первый матч 1/16 финала Лиги Европы между «Брюгге» и «Манчестер Юнайтед». Игрок гостей Бруну Фернандеш лидирует в турнире по двум показателям.

У Фернандеша больше всех ударов по воротам (24) и больше всех очков по системе «гол+пас» (восемь). Португалец идет на втором месте по голам (пять) и на втором месте по результативным пасам (три).

  • Фернандеша купили зимой у «Спортинга».
  • «Брюгге» лидирует в чемпионате Бельгии.
  • «Юнайтед» в АПЛ идет седьмым.

Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы Англия. Премьер-лига Брюгге Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну
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