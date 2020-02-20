Судебные приставы взыскали с «Ростова» 154 миллиона рублей

Приставы-исполнители по решению суда взыскали с «Ростова» 154 миллиона рублей долга, которые отправятся компании «Агроком», информирует DonNews. Его «Агроком» получил от «Донского табака» (последнее юридическое лицо уступило долг).

Эти деньги «Ростов» должен был вернуть в 2016 году, но не сделал этого, из-за чего кредитор подал в суд. В первой инстанции «Агрокому» отказали взыскать деньги, но 15-й Арбитражный апелляционный суд рассмотрел апелляцию в пользу заявителя.