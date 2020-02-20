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Судебные приставы взыскали с «Ростова» 154 миллиона рублей

20 февраля 2020, 19:09
4

Приставы-исполнители по решению суда взыскали с «Ростова» 154 миллиона рублей долга, которые отправятся компании «Агроком», информирует DonNews. Его «Агроком» получил от «Донского табака» (последнее юридическое лицо уступило долг).

Эти деньги «Ростов» должен был вернуть в 2016 году, но не сделал этого, из-за чего кредитор подал в суд. В первой инстанции «Агрокому» отказали взыскать деньги, но 15-й Арбитражный апелляционный суд рассмотрел апелляцию в пользу заявителя.

  • «Ростов» в 2016 году выступал в группе Лиги чемпионов.
  • Сейчас команда в РПЛ идет третьей – в зоне Лиги чемпионов.
  • В первом матче весенней части РПЛ «Ростов» сыграет с «Ахматом».

Источник: DonNews
Россия. Премьер-лига Ростов
Комментарии (4)
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giluxa1963
1582216320
ну это не последняя инстанция наверняка будет апелляция
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Борис23
1582221459
Запарили уже бабло тянуть, всё им мало!
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Retiremen_VMF
1582223182
Суд взыскал, судебные приставы исполняют судебные решения.
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den161
1582233262
Как же ******* уже эти долги, кредиторы и журналисты с пеной у рта
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