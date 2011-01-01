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    Судебные приставы взыскали с «Ростова» 154 миллиона рублей

    Приставы-исполнители по решению суда взыскали с «Ростова» 154 миллиона рублей долга, которые отправятся компании «Агроком», информирует DonNews. Его «Агроком» получил от «Донского табака» (последнее юридическое лицо уступило долг).

    Эти деньги «Ростов» должен был вернуть в 2016 году, но не сделал этого, из-за чего кредитор подал в суд. В первой инстанции «Агрокому» отказали взыскать деньги, но 15-й Арбитражный апелляционный суд рассмотрел апелляцию в пользу заявителя.

    • «Ростов» в 2016 году выступал в группе Лиги чемпионов.
    • Сейчас команда в РПЛ идет третьей – в зоне Лиги чемпионов.
    • В первом матче весенней части РПЛ «Ростов» сыграет с «Ахматом».

    Источник: DonNews

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1724

      giluxa1963 1 час назад

      ну это не последняя инстанция наверняка будет апелляция

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