Судебные приставы взыскали с «Ростова» 154 миллиона рублей

Приставы-исполнители по решению суда взыскали с «Ростова» 154 миллиона рублей долга, которые отправятся компании «Агроком», информирует DonNews. Его «Агроком» получил от «Донского табака» (последнее юридическое лицо уступило долг).
Эти деньги «Ростов» должен был вернуть в 2016 году, но не сделал этого, из-за чего кредитор подал в суд. В первой инстанции «Агрокому» отказали взыскать деньги, но 15-й Арбитражный апелляционный суд рассмотрел апелляцию в пользу заявителя.
- «Ростов» в 2016 году выступал в группе Лиги чемпионов.
- Сейчас команда в РПЛ идет третьей – в зоне Лиги чемпионов.
- В первом матче весенней части РПЛ «Ростов» сыграет с «Ахматом».
Источник: DonNews