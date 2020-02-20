Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Глава Северной Осетии: «Должны приложить все усилия для возвращения «Алании» в РПЛ»

Глава Северной Осетии: «Должны приложить все усилия для возвращения «Алании» в РПЛ»

20 февраля 2020, 14:34
6

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров заявил, что рассчитывает на возвращение «Алании» в РПЛ.

«Хочу поблагодарить президента «Алании» Владимира Гуриева за участие в возрождении футбольного клуба. Переполненные трибуны доказывают, что этого события наши болельщики ждали много лет. И мы должны приложить все усилия для того, чтобы вернуть команду в премьер-лигу, – сказал Битаров.

  • Сейчас «Алания» занимает второе место в зоне «Юг» ПФЛ, набрав 43 очка в 18 матчах.
  • «Алания» перестала существовать в 2014 году из-за долгов. В 2016 году команда возродилась.
  • Наивысшее достижение владикавказского клуба – победа в чемпионате России 1995 года.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Россия. ПФЛ. Зона Юг Алания
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
mutabor0992
1582200498
О клоуны!Сначала профукали(обанкротили) команду,а теперь надо вернуть...Газзаева и его сынульку в тюрьму!!!Пусть бабло вернут что спионерили и подельников сдадут.
Ответить
sobaka120982
1582222388
А зачем???? Ведь снова будут качели!!! Кому это надо? Ну вернуться и что дальше , годик и опять банкрот
Ответить
Алекс636363
1582227253
спартак - наследие той алании, а новая алания - сугубо частный клуб, примазывающийся к истории чемпиона россии
Ответить
Hektor 84
1582231849
Для отмывай бабла. Бюджет будут доить и просить помощь как Томь.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+