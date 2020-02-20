Глава Северной Осетии: «Должны приложить все усилия для возвращения «Алании» в РПЛ»

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров заявил, что рассчитывает на возвращение «Алании» в РПЛ.
«Хочу поблагодарить президента «Алании» Владимира Гуриева за участие в возрождении футбольного клуба. Переполненные трибуны доказывают, что этого события наши болельщики ждали много лет. И мы должны приложить все усилия для того, чтобы вернуть команду в премьер-лигу, – сказал Битаров.
- Сейчас «Алания» занимает второе место в зоне «Юг» ПФЛ, набрав 43 очка в 18 матчах.
- «Алания» перестала существовать в 2014 году из-за долгов. В 2016 году команда возродилась.
- Наивысшее достижение владикавказского клуба – победа в чемпионате России 1995 года.
Источник: ТАСС