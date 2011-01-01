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    Глава Северной Осетии: «Должны приложить все усилия для возвращения «Алании» в РПЛ»

    Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров заявил, что рассчитывает на возвращение «Алании» в РПЛ.

    «Хочу поблагодарить президента «Алании» Владимира Гуриева за участие в возрождении футбольного клуба. Переполненные трибуны доказывают, что этого события наши болельщики ждали много лет. И мы должны приложить все усилия для того, чтобы вернуть команду в премьер-лигу, – сказал Битаров.

    • Сейчас «Алания» занимает второе место в зоне «Юг» ПФЛ, набрав 43 очка в 18 матчах.
    • «Алания» перестала существовать в 2014 году из-за долгов. В 2016 году команда возродилась.
    • Наивысшее достижение владикавказского клуба – победа в чемпионате России 1995 года.

    Источник: ТАСС

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2181

      mutabor0992 13 минут назад

      О клоуны!Сначала профукали(обанкротили) команду,а теперь надо вернуть...Газзаева и его сынульку в тюрьму!!!Пусть бабло вернут что спионерили и подельников сдадут.

      0
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      Рейтинг: +404

      Литейный4 26 минут назад

      Поменяетесь местами со Спартаком. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +2255

      Томик > Литейный4 22 минуты назад

      Так это и есть Спартак из Орджоникидзе.

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      Рейтинг: +2181

      mutabor0992 > Литейный4 18 минут назад

      Что вам всем Спартак спать спокойно не дает а???

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