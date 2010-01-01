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    Черышев забил «Аталанте» спустя две минуты после выхода на замену. Это рекорд «Валенсии» в ЛЧ

    В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Аталанта» дома разгромила «Валенсию» со счетом 4:1.

    Единственный гол в составе испанцев забил Денис Черышев – он отличился спустя две минуты после выхода на замену.

    Сообщается, что 29-летний россиянин установил клубный рекорд в ЛЧ.

    По информации Mister Chip, Черышев забил самый быстрый гол «Валенсии» в Лиге чемпионов, выйдя на замену. Он превзошел достижение Роберто Сольдадо, который в 2010 году поразил ворота «Бурсаспора», пробыв на поле четыре минуты.

    Источник: Mister Chip

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    Сегодня, 07:20
    Комментарии1
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      Рейтинг: +37163

      MaxRnD 1 час назад

      А ведь стопроцентно мог сделать дубль

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