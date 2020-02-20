Черышев забил «Аталанте» спустя две минуты после выхода на замену. Это рекорд «Валенсии» в ЛЧ

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Аталанта» дома разгромила «Валенсию» со счетом 4:1.

Единственный гол в составе испанцев забил Денис Черышев – он отличился спустя две минуты после выхода на замену.

Сообщается, что 29-летний россиянин установил клубный рекорд в ЛЧ.

По информации Mister Chip, Черышев забил самый быстрый гол «Валенсии» в Лиге чемпионов, выйдя на замену. Он превзошел достижение Роберто Сольдадо, который в 2010 году поразил ворота «Бурсаспора», пробыв на поле четыре минуты.