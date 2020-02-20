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  • Черышев забил «Аталанте» спустя две минуты после выхода на замену. Это рекорд «Валенсии» в ЛЧ

Черышев забил «Аталанте» спустя две минуты после выхода на замену. Это рекорд «Валенсии» в ЛЧ

20 февраля 2020, 07:20
7

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Аталанта» дома разгромила «Валенсию» со счетом 4:1.

Единственный гол в составе испанцев забил Денис Черышев – он отличился спустя две минуты после выхода на замену.

Сообщается, что 29-летний россиянин установил клубный рекорд в ЛЧ.

По информации Mister Chip, Черышев забил самый быстрый гол «Валенсии» в Лиге чемпионов, выйдя на замену. Он превзошел достижение Роберто Сольдадо, который в 2010 году поразил ворота «Бурсаспора», пробыв на поле четыре минуты.

Источник: Mister Chip
Лига чемпионов Аталанта Валенсия Черышев Денис
Комментарии (7)
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MaxRnD
1582173266
А ведь стопроцентно мог сделать дубль
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Fin035
1582185710
Дениска красавчик! Не понятна недооценка Дениса в Испании. Забил бы второй гол вообще стал бы героем! Удачи!
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Добрый Бобер
1582189514
Красавец!
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fhnv
1582225427
Пипец!!! Эту АТАЛАНТУ вообще ни кто в серьёз не ставил ,что даже третье место займет в группе ,а тут в лиге чемпионов в плей оф 4-1
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titata
1582278953
его беда что он хрустальный.
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