Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    2 Тест: слова философа или футболиста?
    Тест: слова философа или футболиста?
    3 Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?

    Слуцкий – детям: «Вы же хотите не только в России играть? Учите английский и испанский»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий на сборах в Турции дал совет юным футболистам.

    «Обязательно хорошо учиться в школе. Вы же хотите не только в российских командах играть, еще и в зарубежных? Чтобы английский и испанский от зубов отскакивали» – сказал Слуцкий на видео, опубликованном в твиттере журналиста Владислава Зимагулова.

    • Слуцкий возглавил «Рубин» в декабре 2019 года.
    • До этого в Европе он тренировал «Витесс» и «Халл».

    Слуцкий: «Европейцам все время хочется лучше, лучше, лучше. У них принципиально другие представления о жизни»

    Источник: твиттер Владислава Зимагулова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:40
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +160

      Авек плезир 1 минуту назад

      Конечно, не только в России - ещё в Казахстане, Белоруссии, Армении

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98821
    #2
    Рубик Докоян
    77172
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    74624
    #5
    insider_retro
    66016
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru