Слуцкий – детям: «Вы же хотите не только в России играть? Учите английский и испанский»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий на сборах в Турции дал совет юным футболистам.
«Обязательно хорошо учиться в школе. Вы же хотите не только в российских командах играть, еще и в зарубежных? Чтобы английский и испанский от зубов отскакивали» – сказал Слуцкий на видео, опубликованном в твиттере журналиста Владислава Зимагулова.
- Слуцкий возглавил «Рубин» в декабре 2019 года.
- До этого в Европе он тренировал «Витесс» и «Халл».
Слуцкий: «Европейцам все время хочется лучше, лучше, лучше. У них принципиально другие представления о жизни»
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: твиттер Владислава Зимагулова