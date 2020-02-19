Слуцкий – детям: «Вы же хотите не только в России играть? Учите английский и испанский»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий на сборах в Турции дал совет юным футболистам.

«Обязательно хорошо учиться в школе. Вы же хотите не только в российских командах играть, еще и в зарубежных? Чтобы английский и испанский от зубов отскакивали» – сказал Слуцкий на видео, опубликованном в твиттере журналиста Владислава Зимагулова.

Слуцкий возглавил «Рубин» в декабре 2019 года.

До этого в Европе он тренировал «Витесс» и «Халл».

Слуцкий: «Европейцам все время хочется лучше, лучше, лучше. У них принципиально другие представления о жизни»