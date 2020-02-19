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  • Слуцкий – детям: «Вы же хотите не только в России играть? Учите английский и испанский»

Слуцкий – детям: «Вы же хотите не только в России играть? Учите английский и испанский»

19 февраля 2020, 18:40
4

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий на сборах в Турции дал совет юным футболистам.

«Обязательно хорошо учиться в школе. Вы же хотите не только в российских командах играть, еще и в зарубежных? Чтобы английский и испанский от зубов отскакивали» – сказал Слуцкий на видео, опубликованном в твиттере журналиста Владислава Зимагулова.

  • Слуцкий возглавил «Рубин» в декабре 2019 года.
  • До этого в Европе он тренировал «Витесс» и «Халл».

Слуцкий: «Европейцам все время хочется лучше, лучше, лучше. У них принципиально другие представления о жизни»

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер Владислава Зимагулова
Россия. Премьер-лига Рубин Слуцкий Леонид
Комментарии (4)
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Авек плезир
1582129014
Конечно, не только в России - ещё в Казахстане, Белоруссии, Армении
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Владислав Vlad
1582131946
Да ладно... Всем детям давно уже прививают то, что играть нужно за бабло. А это можно сделать лишь в России.
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koli4ka
1582132103
могучие монгольский и тайский языки то же должны обязательно отскакивать от зубов...
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Plyash
1582139198
А сам что опять в России оказался,какой язык во время не выучил?
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