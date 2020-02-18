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Егоров: «Зарплаты игроков в российском футболе снижаются»

18 февраля 2020, 22:42
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Бывший журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров рассказал о тенденции снижения зарплат в российском футболе. Ранее инсайдер раскрыл детали контрактов некоторых игроков «Зенита».

«Зарплаты в российском футболе постоянно снижаются. Нельзя уже говорить о том, что даже нападающие могут претендовать на зарплату 4 миллиона евро за сезон. Такая зарплата была у Александра Кокорина.

Рынок в России постепенно сужается, денег становится все меньше. Тенденция идет из года в год. Шанс, что хорошие футболисты будут уезжать в другие чемпионаты, повышается», – сообщил Егоров.

  • Самый дорогой состав в РПЛ у «Зенита».
  • Эта же команда лидирует в таблице чемпионата.
  • Самая низкая стоимость состава у «Тамбова» – 13,35 миллионов евро.

Источник: YouTube-канал «Футбольный Биги»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (3)
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Рубинище
1582095109
нужно ещё раза в 3-4 уменьшить - от пешеходов толку 0- 19летний немец забивает больше в ЛЧ чем топ1-и2 РПЛ вместе взятые. Лучше врачам и учителям платили бы за 12-15тр работают.
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Владислав Vlad
1582136061
Осталось только, что бы все футболисты взяли в руки стулья и..... И через год з/п ещё снизятся.))) Где з/п снижаются? З/п снижают тем, у кого уже возраст. Конечно - раньше у них з/п были выше. Тот же Бакаев перешёл в Рубин на более высокую з/п. А то, что денег у клубов нет - это ли не провал??? Все деньги раздали пешеходам, теперь и нормального футболиста купить - денег нет. И не от з/п зависит ехать в европу или нет. Если клубу евроклуб предложит больше денег, чем росклуб, то продадут не задумываясь. Но у нас лимит, а значит паспорт не будет дешеветь.
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Hektor 84
1582142067
Вот за что ему 4 ляма евро платить? Что он в своей карьере завоевал и добился? Бездарный игрок.
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