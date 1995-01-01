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    Егоров: «Зарплаты игроков в российском футболе снижаются»

    Бывший журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров рассказал о тенденции снижения зарплат в российском футболе. Ранее инсайдер раскрыл детали контрактов некоторых игроков «Зенита».

    «Зарплаты в российском футболе постоянно снижаются. Нельзя уже говорить о том, что даже нападающие могут претендовать на зарплату 4 миллиона евро за сезон. Такая зарплата была у Александра Кокорина.

    Рынок в России постепенно сужается, денег становится все меньше. Тенденция идет из года в год. Шанс, что хорошие футболисты будут уезжать в другие чемпионаты, повышается», – сообщил Егоров.

    • Самый дорогой состав в РПЛ у «Зенита».
    • Эта же команда лидирует в таблице чемпионата.
    • Самая низкая стоимость состава у «Тамбова» – 13,35 миллионов евро.

    Источник: YouTube-канал «Футбольный Биги»

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