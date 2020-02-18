Егоров: «Зарплаты игроков в российском футболе снижаются»

Бывший журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров рассказал о тенденции снижения зарплат в российском футболе. Ранее инсайдер раскрыл детали контрактов некоторых игроков «Зенита».

«Зарплаты в российском футболе постоянно снижаются. Нельзя уже говорить о том, что даже нападающие могут претендовать на зарплату 4 миллиона евро за сезон. Такая зарплата была у Александра Кокорина.

Рынок в России постепенно сужается, денег становится все меньше. Тенденция идет из года в год. Шанс, что хорошие футболисты будут уезжать в другие чемпионаты, повышается», – сообщил Егоров.