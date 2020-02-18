Зарплата Дзюбы в «Зените» – 234 миллиона рублей в год. Это меньше, чем было у Кокорина

Бывший журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров раскрыл зарплаты некоторых российских игроков «Зенита». Они получают несколько миллионов евро в год.

«По предыдущему контракту Александр Кокорин получал 4 миллиона евро в год. Зарплата Олега Шатова – около 3 миллионов. Дзюба получает 3,3-3,4 миллиона (более 234 миллионов рублей – прим. «Бомбардир»). Ни один другой русский клуб им такую зарплату не даст», – сказал инсайдер.