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  • Зарплата Дзюбы в «Зените» – 234 миллиона рублей в год. Это меньше, чем было у Кокорина

Зарплата Дзюбы в «Зените» – 234 миллиона рублей в год. Это меньше, чем было у Кокорина

18 февраля 2020, 21:24
14

Бывший журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров раскрыл зарплаты некоторых российских игроков «Зенита». Они получают несколько миллионов евро в год.

«По предыдущему контракту Александр Кокорин получал 4 миллиона евро в год. Зарплата Олега Шатова – около 3 миллионов. Дзюба получает 3,3-3,4 миллиона (более 234 миллионов рублей – прим. «Бомбардир»). Ни один другой русский клуб им такую зарплату не даст», – сказал инсайдер.

  • Дзюба – лучший бомбардир сезона РПЛ.
  • Форвард также лидирует по системе «гол+пас».
  • «Зенит» с отрывом лидирует в таблице чемпионата России.

Источник: YouTube-канал «Футбольный Биги»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем
Комментарии (14)
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Иван Петров 1986
1582051318
И нахрена им в гейропу ехать.
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Milaninho
1582052013
Мир сошел с ума, такие бабки, за что?
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Plyash
1582052732
Что же Дзюбло за такие денежки голову не вылечит.Ответа два,либо денег не хватает,либо уже неизлечим.Похоже на второе.
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каа
1582054663
Это больше годовой зарплаты всех учителей ( более 1000) нашего города.. Учитывая то, что деньги и там и там народные..Дзюба ценится больше чем учителя 20 школ ...вместе взятые...
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juvseriy
1582054693
Народ вы только представьте,650 000 р в день, работяге на заводе 3 года пахать!
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De_Frenki
1582054836
акуеть оклады.... как будто остальные люди не пашут на работе а дро...
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JTherry
1582055278
на годовую зарплату бомжей можно несколько домов по реновации построить!!! стыдно за зенит...
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FCTB
1582056581
Херасе цифры.. А за что?)) Не ну это конечно...... Нужно платить столько, сколько они заслуживают. Это пздц товарищи.. Всем зарплату нужно урезать раза в 3.
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inzek
1582067713
так вот куда мне 5 тыщ. в Краснодаре за газ насчитали
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Hektor 84
1582141879
Сколько же бабла в трубу улетает! У нас что в стране проблем не осталось? Футбола все равно в Российское время не было и не будет! Зачем этим бездарям платить такие деньги? У нас 80% населения за гранью бедности живут.
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