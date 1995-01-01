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    Зарплата Дзюбы в «Зените» – 234 миллиона рублей в год. Это меньше, чем было у Кокорина

    Бывший журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров раскрыл зарплаты некоторых российских игроков «Зенита». Они получают несколько миллионов евро в год.

    «По предыдущему контракту Александр Кокорин получал 4 миллиона евро в год. Зарплата Олега Шатова – около 3 миллионов. Дзюба получает 3,3-3,4 миллиона (более 234 миллионов рублей – прим. «Бомбардир»). Ни один другой русский клуб им такую зарплату не даст», – сказал инсайдер.

    • Дзюба – лучший бомбардир сезона РПЛ.
    • Форвард также лидирует по системе «гол+пас».
    • «Зенит» с отрывом лидирует в таблице чемпионата России.

    Источник: YouTube-канал «Футбольный Биги»

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    Комментарии12
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      Рейтинг: +4986

      paracetamol 4 минуты назад

      Хватит ему, детишкам на молочишко! Федун бы зажал!

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      Рейтинг: +3557

      JTherry 6 минут назад

      на годовую зарплату бомжей можно несколько домов по реновации построить!!! стыдно за зенит...

      0
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      Рейтинг: +251

      De_Frenki 14 минут назад

      акуеть оклады.... как будто остальные люди не пашут на работе а дро...

      0
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      Рейтинг: +595

      juvseriy 16 минут назад

      Народ вы только представьте,650 000 р в день, работяге на заводе 3 года пахать!

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      Рейтинг: +1240

      каа 16 минут назад

      Это больше годовой зарплаты всех учителей ( более 1000) нашего города.. Учитывая то, что деньги и там и там народные..Дзюба ценится больше чем учителя 20 школ ...вместе взятые...

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      Рейтинг: +1676

      Борат 20 минут назад

      Хряки, напомните сколько федун платит ноунэйму соболеву???
      Стыдно за рылов!!!
      Яникогданеустануповторять....

      0
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      Рейтинг: +3716

      ЮНик 21 минуту назад

      А почему так мало плотють??? Это же наше национальное достояние!!! В какой бы уголок Земли не приехать, лишь скажешь что из России и сразу: "О , йес, яяя!!! Russia? Карашо!!! Дзьюба- фантастиш, супер, прима, гранде, феномено!!!"

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      Рейтинг: +1944

      playsh 49 минут назад

      Что же Дзюбло за такие денежки голову не вылечит.Ответа два,либо денег не хватает,либо уже неизлечим.Похоже на второе.

      0
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      Рейтинг: +256

      Milaninho 1 час назад

      Мир сошел с ума, такие бабки, за что?

      3
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      Рейтинг: +1098

      alarm 1 час назад

      хаааахахахаааа! хряки, я вышел из бана! 5 дней за то, что написал (дословно): "хряки, стыдно за вас!". у меня много вопросов к таким мерам и репрессиям, но это потом) сейчас конкретно мне очень стыдно за спартак!

      1
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      Рейтинг: +1209

      serhio80 > alarm 1 час назад

      Не *****, тебя родители интернета за двойки лишили

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