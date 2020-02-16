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  • Слуцкий – о 5:0 со «Славией-Мозырь»: «Результат мог быть только крупнее»

Слуцкий – о 5:0 со «Славией-Мозырь»: «Результат мог быть только крупнее»

16 февраля 2020, 18:14
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итоги товарищеского матча со «Славией-Мозырь» (5:0).

– Будем откровенны: встречались команды разного уровня, и сложно было показать все свои лучшие качества. Так устроен любой спортсмен, он играет настолько, насколько это позволяет ему выиграть. Наверное, это был не самый показательный спарринг. Понятно, что результат мог быть только крупнее.

Мы входим в завершающую стадию сборов. У нас осталось две контрольные игры с «Кайратом» и «Шерифом», они претендуют на самые высокие места в своих чемпионатах, регулярно играют как минимум в квалификации еврокубков. Надеемся, что два последних спарринга будут гораздо информативнее по нашему текущему состоянию.

– Александр Зуев на позиции левого защитника – это временная мера или вы готовы войти с ним в сезон?

– Не буду скрывать, что мы хотели бы усилить позицию левого защитника, или разнообразить ее. Потому что Поярков и Степанов – два молодых футболиста, оба нестабильные, хотя у обоих есть определенный набор качеств. Хочется найти внутри варианты, которые бы были конкурентоспособны.

Зуев с высокой скоростью, может играть в длинный фланг и в атаке будет точно выглядеть лучше наших номинальных защитников – это однозначно. Вопрос в том, хватит ли ему оборонительных навыков. Посмотрим, но я скажу так: это эксперимент, который может привести к тому, что это будет основная позиция Зуева, так и к тому, что он лишь останется экспериментом.

– Станислав Черчесов сегодня посетил ваш матч. Удалось с ним переговорить?

– Нет, мы не виделись, к сожалению.

Товарищеский матч. «Рубин» разгромил белорусскую «Славию», Игнатьев оформил дубль

Источник: Официальный сайт «Рубина»
Товарищеские матчи Рубин Славия-Мозырь Слуцкий Леонид
Комментарии (3)
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Рубинище
1581870108
я уж и не помню когда мы кого-то на классе 5-0 громили, пусть даже в товар..
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