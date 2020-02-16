Товарищеский матч. «Рубин» разгромил белорусскую «Славию», Игнатьев оформил дубль

В очередном товарищеском матче на сборе в Турции «Рубин» крупно обыграл «Славию». Из-за микротравм у россиян не смогли принять участие во встрече несколько футболистов.

Два гола забил купленный зимой у «Краснодара» Иван Игнатьев. Также отличился Денис Макаров, перешедший из «Нефтехимика». На 73-й минуте «Рубин» остался в большинстве.

Товарищеский матч

Рубин (Россия) – Славия (Белоруссия) – 5:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Кварацхелия, 12; 2:0 – Макаров, 35; 3:0 – Игнатьев, 44; 4:0 – Игнатьев, 49; 5:0 – Давиташвили, 86.