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    Товарищеский матч. «Рубин» разгромил белорусскую «Славию», Игнатьев оформил дубль

    В очередном товарищеском матче на сборе в Турции «Рубин» крупно обыграл «Славию». Из-за микротравм у россиян не смогли принять участие во встрече несколько футболистов.

    Два гола забил купленный зимой у «Краснодара» Иван Игнатьев. Также отличился Денис Макаров, перешедший из «Нефтехимика». На 73-й минуте «Рубин» остался в большинстве.

    Товарищеский матч

    Рубин (Россия) – Славия (Белоруссия) – 5:0 (3:0)

    Голы: 1:0 – Кварацхелия, 12; 2:0 – Макаров, 35; 3:0 – Игнатьев, 44; 4:0 – Игнатьев, 49; 5:0 – Давиташвили, 86.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1767

      Axe111 1 час назад

      ФАНТАСТИКА

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      Рейтинг: +12666

      sssrspartak > Axe111 1 час назад

      я думал пражскую славию!а тут какую то лукашенковскую!тебе радости будет полна беланатовия!

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