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    Шоу: «Арсенал» проводит не лучший сезон, но об этом редко упоминают. Странно, что «Юнайтед» все критикуют»

    Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу недоумевает, почему его клуб критикуют. Игрок сравнил его с «Арсеналом».

    «Арсенал» – фантастический клуб, они проводят не лучший сезон, но об этом редко упоминают. Странно, что «Юнайтед» все критикуют. Все игроки делают все, чтобы вернуть клуб на его место, к трофеям и борьбе за первое место АПЛ. Впереди много хорошего», – полагает Шоу.

    • 24-летний защитник стоит на рынке 22 миллиона евро.
    • В сезоне АПЛ Шоу провел 12 матчей.
    • «Манчестер Юнайтед» в таблице идет на восьмом месте.

    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 13:57
    Комментарии1
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      Рейтинг: +9832

      KLIM777 22 минуты назад

      Арсенал давно уже спустился на уровень ширинки. А МЮ уже на подходе

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