Шоу: «Арсенал» проводит не лучший сезон, но об этом редко упоминают. Странно, что «Юнайтед» все критикуют»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу недоумевает, почему его клуб критикуют. Игрок сравнил его с «Арсеналом».

«Арсенал» – фантастический клуб, они проводят не лучший сезон, но об этом редко упоминают. Странно, что «Юнайтед» все критикуют. Все игроки делают все, чтобы вернуть клуб на его место, к трофеям и борьбе за первое место АПЛ. Впереди много хорошего», – полагает Шоу.