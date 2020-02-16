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  • Шоу: «Арсенал» проводит не лучший сезон, но об этом редко упоминают. Странно, что «Юнайтед» все критикуют»

Шоу: «Арсенал» проводит не лучший сезон, но об этом редко упоминают. Странно, что «Юнайтед» все критикуют»

16 февраля 2020, 13:57
2

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу недоумевает, почему его клуб критикуют. Игрок сравнил его с «Арсеналом».

«Арсенал» – фантастический клуб, они проводят не лучший сезон, но об этом редко упоминают. Странно, что «Юнайтед» все критикуют. Все игроки делают все, чтобы вернуть клуб на его место, к трофеям и борьбе за первое место АПЛ. Впереди много хорошего», – полагает Шоу.

  • 24-летний защитник стоит на рынке 22 миллиона евро.
  • В сезоне АПЛ Шоу провел 12 матчей.
  • «Манчестер Юнайтед» в таблице идет на восьмом месте.

Источник: Daily Mail
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Арсенал Шоу Люк
Комментарии (2)
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mutabor0992
1581856686
Только каким боком к Арсеналу Шоу относится???Стрелочник.
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Cules2013
1581859920
Начнём с того, что в МЮ намного больше денег вбухали в трансферы и тренеров. А выхлоп отрицательный, т.к. команда деградирует. В Арсенале уже давно проблемы и их тоже сильно поливают. Сейчас у канониров период перестройки и лишний раз полоскать новичка Артету нет смысла. Состав тоже не айс, понятно откуда результаты. А откуда у МЮ такие проблемы? Шоу пусть в футбол играет, а то такими темпами в 30 лет будет где-то в Саудовской Аравии заканчивать карьеру.
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