«Ливерпуль» не проигрывает 43 матча в АПЛ. До рекорда «Арсенала» – 6 игр

«Ливерпуль» победил «Норвич» в гостевом матче 26-го тура АПЛ.

Беспроигрышная серия команды Юргена Клоппа теперь составляет 43 игры. По этому показателю «Ливерпуль» опередил «Ноттингем Форест», который не уступал в 1977-1978 годах на протяжении 42 встреч подряд.

Рекордная серия без поражений принадлежит «Арсеналу». Лондонцы не проигрывали 49 матчей с 2003 по 2004 год.