Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по прическе
    Тест: угадай футболиста по прическе
    2 Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    3 Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?

    «Ливерпуль» не проигрывает 43 матча в АПЛ. До рекорда «Арсенала» – 6 игр

    «Ливерпуль» победил «Норвич» в гостевом матче 26-го тура АПЛ.

    Беспроигрышная серия команды Юргена Клоппа теперь составляет 43 игры. По этому показателю «Ливерпуль» опередил «Ноттингем Форест», который не уступал в 1977-1978 годах на протяжении 42 встреч подряд.

    Рекордная серия без поражений принадлежит «Арсеналу». Лондонцы не проигрывали 49 матчей с 2003 по 2004 год.

    • «Ливерпуль» уверенно лидирует в АПЛ, опережая ближайшего преследователя на 25 очков.
    • Следующий соперник команды в чемпионате – «Вест Хэм».

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:34
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98809
    #2
    Рубик Докоян
    77172
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    74596
    #5
    insider_retro
    65989
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru