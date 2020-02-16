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  • «Ливерпуль» не проигрывает 43 матча в АПЛ. До рекорда «Арсенала» – 6 игр

«Ливерпуль» не проигрывает 43 матча в АПЛ. До рекорда «Арсенала» – 6 игр

16 февраля 2020, 11:34
3

«Ливерпуль» победил «Норвич» в гостевом матче 26-го тура АПЛ.

Беспроигрышная серия команды Юргена Клоппа теперь составляет 43 игры. По этому показателю «Ливерпуль» опередил «Ноттингем Форест», который не уступал в 1977-1978 годах на протяжении 42 встреч подряд.

Рекордная серия без поражений принадлежит «Арсеналу». Лондонцы не проигрывали 49 матчей с 2003 по 2004 год.

  • «Ливерпуль» уверенно лидирует в АПЛ, опережая ближайшего преследователя на 25 очков.
  • Следующий соперник команды в чемпионате – «Вест Хэм».

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Арсенал
Комментарии (3)
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Dr Metal
1581848729
Да побьет он рекорд арсенала ровно через 6 игр. по моему в 2001 году, при Анри ещё Арсенал всех рвал и стал в тот год чемпионом, не проиграв ни одного матча за сезон. Потом, если не изменяет память у миланского Интера есть такая серия
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Иван_Невский
1581882631
у Алисона тоже рекорды , сухие матчи.
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