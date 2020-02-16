«Ливерпуль» не проигрывает 43 матча в АПЛ. До рекорда «Арсенала» – 6 игр

«Ливерпуль» победил «Норвич» в гостевом матче 26-го тура АПЛ.
Беспроигрышная серия команды Юргена Клоппа теперь составляет 43 игры. По этому показателю «Ливерпуль» опередил «Ноттингем Форест», который не уступал в 1977-1978 годах на протяжении 42 встреч подряд.
Рекордная серия без поражений принадлежит «Арсеналу». Лондонцы не проигрывали 49 матчей с 2003 по 2004 год.
- «Ливерпуль» уверенно лидирует в АПЛ, опережая ближайшего преследователя на 25 очков.
- Следующий соперник команды в чемпионате – «Вест Хэм».
Источник: «Бомбардир»