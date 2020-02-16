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  • Месси – лучший игрок матча против «Хетафе» по пяти показателям

Месси – лучший игрок матча против «Хетафе» по пяти показателям

16 февраля 2020, 00:58

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси стал лучшим игроком матче 24-го тура Примеры против «Хетафе» (2:1) по пяти показателям. В частности, аргентинец нанес больше всех ударов по воротам – шесть.

Месси совершил больше всех обводок (пять), на нем совершено наибольшее количество фолов (пять), он создал больше всех голевых моментов (три), нанес наибольшее количество ударов в створ (два).

  • Из восьми последних голов «Барселоны» в Примере Месси поучаствовал в семи.
  • Месси – лидер бомбардирской гонки Примеры с 14 мячами.
  • Аргентинец также идет первым в списке ассистентов.

Источник: Squawka Football
Испания. Примера Барселона Хетафе Месси Лионель
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