Месси – лучший игрок матча против «Хетафе» по пяти показателям

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси стал лучшим игроком матче 24-го тура Примеры против «Хетафе» (2:1) по пяти показателям. В частности, аргентинец нанес больше всех ударов по воротам – шесть.

Месси совершил больше всех обводок (пять), на нем совершено наибольшее количество фолов (пять), он создал больше всех голевых моментов (три), нанес наибольшее количество ударов в створ (два).