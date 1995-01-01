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    Месси – лучший игрок матча против «Хетафе» по пяти показателям

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси стал лучшим игроком матче 24-го тура Примеры против «Хетафе» (2:1) по пяти показателям. В частности, аргентинец нанес больше всех ударов по воротам – шесть.

    Месси совершил больше всех обводок (пять), на нем совершено наибольшее количество фолов (пять), он создал больше всех голевых моментов (три), нанес наибольшее количество ударов в створ (два).

    • Из восьми последних голов «Барселоны» в Примере Месси поучаствовал в семи.
    • Месси – лидер бомбардирской гонки Примеры с 14 мячами.
    • Аргентинец также идет первым в списке ассистентов.

    Источник: Squawka Football

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