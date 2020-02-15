Конте: «Лацио» и «Интер» – аутсайдеры. Это лучшее определение»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте поделился ожиданиями от матча 24-го тура Серии А против «Лацио». Специалист считает обе команды аутсайдерами.

«Это будет встреча аутсайдеров. Это лучшее определение. Очень равная игра будет. Пусть победит сильнейший. «Лацио» показывает неизбежный рост. Их терпение и планирование дало результат», – считает Конте.