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  • Конте: «Лацио» и «Интер» – аутсайдеры. Это лучшее определение»

Конте: «Лацио» и «Интер» – аутсайдеры. Это лучшее определение»

15 февраля 2020, 18:12
3

Главный тренер «Интера» Антонио Конте поделился ожиданиями от матча 24-го тура Серии А против «Лацио». Специалист считает обе команды аутсайдерами.

«Это будет встреча аутсайдеров. Это лучшее определение. Очень равная игра будет. Пусть победит сильнейший. «Лацио» показывает неизбежный рост. Их терпение и планирование дало результат», – считает Конте.

  • Встреча состоится завтра, 16 февраля.
  • «Интер» делит первое место Серии А, «Лацио» идет третьим.
  • В первом круге миланцы минимально победили.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Лацио Интер Конте Антонио
Комментарии (3)
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portero
1581785592
Это типо ... Ювентус будет первым, а они поделят 2-3 место?
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sir_Alex
1581786215
Конте чушь мелет насчёт "Лацио". Пусть свою команду считает аутсайдером.
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