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  • «Реал» может купить 17-летнего Камавинга на подмену Каземиро за 60 миллионов

«Реал» может купить 17-летнего Камавинга на подмену Каземиро за 60 миллионов

14 февраля 2020, 16:35
4

«Реал» по-прежнему заинтересован в приобретении полузащитника «Ренна» Эдуардо Камавинга.

По информации Marca, мадридцы ищут игрока на подмену хавбеку Каземиро. Сделка оценивается в 50-60 миллионов евро.

  • Ранее «Реннн» просил за 17-летнего полузащитника 100 миллионов евро.
  • Отмечается, что Камавинга также интересуются «Манчестер Юнайтед» и «Барселона».
  • Камавинга стал первым футболистом 2002 года рождения, вышедшим в старте в топ-5 лиг Европы.

Daily Mail: «Реал» интересуется 17-летним полузащитником Камавинга. «Ренн» просит за него 100 миллионов

Источник: Marca
Испания. Примера Франция. Лига 1 Реал Каземиро Камавинга Эдуардо
Комментарии (4)
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DeStar
1581694930
интересно конечно, но не ужели реал даже пытаться не будет купить мбаппе? или кого в атаку? стоило бы заняться продажей бэйла, мариано диаса, хамеса, может уже иско отпустить раз почти не играет, есть же кросс, каземиро, вальверде и модрич( пока еще) плюс вальверде запросто может подменить каземиро, зачем за малого платить такие деньги.
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DOCTOR PENALTY
1581700022
Не надо вешать лапшу на уши...) (см. фото)
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Ziklop
1581739946
за что такой высокий ценник, еще непонятно что из него получится
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