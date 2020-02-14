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    «Реал» может купить 17-летнего Камавинга на подмену Каземиро за 60 миллионов

    «Реал» по-прежнему заинтересован в приобретении полузащитника «Ренна» Эдуардо Камавинга.

    По информации Marca, мадридцы ищут игрока на подмену хавбеку Каземиро. Сделка оценивается в 50-60 миллионов евро.

    • Ранее «Реннн» просил за 17-летнего полузащитника 100 миллионов евро.
    • Отмечается, что Камавинга также интересуются «Манчестер Юнайтед» и «Барселона».
    • Камавинга стал первым футболистом 2002 года рождения, вышедшим в старте в топ-5 лиг Европы.

    Daily Mail: «Реал» интересуется 17-летним полузащитником Камавинга. «Ренн» просит за него 100 миллионов

    Источник: Marca

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