«Реал» может купить 17-летнего Камавинга на подмену Каземиро за 60 миллионов

«Реал» по-прежнему заинтересован в приобретении полузащитника «Ренна» Эдуардо Камавинга.

По информации Marca, мадридцы ищут игрока на подмену хавбеку Каземиро. Сделка оценивается в 50-60 миллионов евро.

Ранее «Реннн» просил за 17-летнего полузащитника 100 миллионов евро.

Отмечается, что Камавинга также интересуются «Манчестер Юнайтед» и «Барселона».

Камавинга стал первым футболистом 2002 года рождения, вышедшим в старте в топ-5 лиг Европы.

Daily Mail: «Реал» интересуется 17-летним полузащитником Камавинга. «Ренн» просит за него 100 миллионов