Daily Mail: «Реал» интересуется 17-летним полузащитником Камавинга. «Ренн» просит за него 100 миллионов

«Реал» заинтересован в приобретении полузащитника «Ренна» Эдуардо Камавинга.
По информации источника, мадридцы провели предварительные переговоры с «Ренном», после чего французский клуб назвал цену за 17-летнего полузащитника в 100 миллионов евро.
Отмечается, что Камавинга также интересуются «Манчестер Юнайтед» и «Барселона».
- В этом сезоне Камавинга провел 22 матча во всех турнирах, забил один гол и сделал одну результативную передачу.
- Ранее Камавинга стал первым футболистом 2002 года рождения, вышедшим в старте в топ-5 лиг Европы.