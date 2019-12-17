Daily Mail: «Реал» интересуется 17-летним полузащитником Камавинга. «Ренн» просит за него 100 миллионов

«Реал» заинтересован в приобретении полузащитника «Ренна» Эдуардо Камавинга.

По информации источника, мадридцы провели предварительные переговоры с «Ренном», после чего французский клуб назвал цену за 17-летнего полузащитника в 100 миллионов евро.

Отмечается, что Камавинга также интересуются «Манчестер Юнайтед» и «Барселона».