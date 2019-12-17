Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    • Главная
    • Новости
    • Daily Mail: «Реал» интересуется 17-летним полузащитником Камавинга. «Ренн» просит за него 100 миллионов

    Daily Mail: «Реал» интересуется 17-летним полузащитником Камавинга. «Ренн» просит за него 100 миллионов

    «Реал» заинтересован в приобретении полузащитника «Ренна» Эдуардо Камавинга.

    По информации источника, мадридцы провели предварительные переговоры с «Ренном», после чего французский клуб назвал цену за 17-летнего полузащитника в 100 миллионов евро.

    Отмечается, что Камавинга также интересуются «Манчестер Юнайтед» и «Барселона».

    • В этом сезоне Камавинга провел 22 матча во всех турнирах, забил один гол и сделал одну результативную передачу.
    • Ранее Камавинга стал первым футболистом 2002 года рождения, вышедшим в старте в топ-5 лиг Европы.

    Источник: Daily Mail

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.12.2019 08:23
    Рекомендуем
    Комментарии (8)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Dgad
    1576563740
    Только дурак в эту ересь поверит)
    Ответить
    Dizayner
    1576563888
    французский клуб малость охренел))
    Ответить
    Давид59
    1576568415
    Это называется инфляция. 17-ти летний парень и 100 лимонов!. Надо предложить Европе три нуля (как у нас в конце 80-х) отчекрыжить
    Ответить
    Серж 69
    1576568475
    Ну если Реал проявил интерес,то от чего бы и не лупануть заоблачную цену?Вряд ли прокатит,но от чего бы и не попытаться?Быть может,и на меньшее согласятся,но сумма также может быть очень приличной,Ренну лет на пять может хватить,сколько условных Камавинжей можно рекрутировать и довести до приличных денег впоследствии,нашим,не хватающим звёзд с неба клубам,стоило бы поучиться,как жить по средствам и и зарабатывать деньги,а не кляньчить их с протянутой рукой.
    Ответить
    Inkvizitor@
    1576577921
    100000000000000000000000000 , беру
    Ответить
    BRO_football
    1576579002
    Ну и правильно. Реалу только и надо по такой цене и предлагать футболистов.
    Ответить
    Cules2013
    1576589132
    зимбабвийских евро разве что. совсем обезумели ребята. А оно может быть и к лучшему. чем больше таких вот провальных покупок 100+ будет, тем может быстрее рынок придёт в себя и произойдёт осознание, что такие траты бессмысленны в принципе.
    Ответить
    ologreds
    1694987697
    numo593629
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+