Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    2 Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    3 Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?

    Зума: «Моуринью пригласил меня в кабинет и сказал: «ты был мешком с мусором в последнем матче»

    Защитник «Челси» Курт Зума признался, что главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью в период работы в составе лондонцев назвал его «мешком с мусором».

    «Точно не помню матч, но мы проигрывали 1:3 в гостях. Спустя день Моуринью пригласил меня в свой кабинет. Он спросил, хороши ли я себя чувствую. Я сказал «да», и он спросил, уверен ли я. Я снова ответил положительно, после чего он сказал: «Я спрашиваю, потому что ты был мешком с мусором в последнем матче». Я был в шоке, но мне хотелось ответить ему на поле. Меня действительно задели эти слова.

    Моуринью обожает побеждать. Он использует все доступные средства. Я попал в основу в 19 лет, и Жозе доверял мне и ставил в состав. Не знаю, как считают другие люди, но я не согласен с тем, что Моуринью не дает шанса молодым игрокам», – заявил Зума.

    • Зума выступает за «Челси» С 2014 года.
    • Моуринью дважды возглавлял синих – в последний раз с 2013 по 2015 год.

    Источник: Goal

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:39
    Комментарии1
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98809
    #2
    Рубик Докоян
    77169
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    74554
    #5
    insider_retro
    65967
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru