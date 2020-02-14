Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Зума: «Моуринью пригласил меня в кабинет и сказал: «ты был мешком с мусором в последнем матче»

Зума: «Моуринью пригласил меня в кабинет и сказал: «ты был мешком с мусором в последнем матче»

14 февраля 2020, 11:39
1

Защитник «Челси» Курт Зума признался, что главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью в период работы в составе лондонцев назвал его «мешком с мусором».

«Точно не помню матч, но мы проигрывали 1:3 в гостях. Спустя день Моуринью пригласил меня в свой кабинет. Он спросил, хороши ли я себя чувствую. Я сказал «да», и он спросил, уверен ли я. Я снова ответил положительно, после чего он сказал: «Я спрашиваю, потому что ты был мешком с мусором в последнем матче». Я был в шоке, но мне хотелось ответить ему на поле. Меня действительно задели эти слова.

Моуринью обожает побеждать. Он использует все доступные средства. Я попал в основу в 19 лет, и Жозе доверял мне и ставил в состав. Не знаю, как считают другие люди, но я не согласен с тем, что Моуринью не дает шанса молодым игрокам», – заявил Зума.

  • Зума выступает за «Челси» С 2014 года.
  • Моуринью дважды возглавлял синих – в последний раз с 2013 по 2015 год.

Источник: Goal
Англия. Премьер-лига Челси Зума Курт Моуринью Жозе
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
moskowcity-petrv
1581671287
Жозе хороший мотиватор)
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+