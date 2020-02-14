Зума: «Моуринью пригласил меня в кабинет и сказал: «ты был мешком с мусором в последнем матче»

Защитник «Челси» Курт Зума признался, что главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью в период работы в составе лондонцев назвал его «мешком с мусором».

«Точно не помню матч, но мы проигрывали 1:3 в гостях. Спустя день Моуринью пригласил меня в свой кабинет. Он спросил, хороши ли я себя чувствую. Я сказал «да», и он спросил, уверен ли я. Я снова ответил положительно, после чего он сказал: «Я спрашиваю, потому что ты был мешком с мусором в последнем матче». Я был в шоке, но мне хотелось ответить ему на поле. Меня действительно задели эти слова.

Моуринью обожает побеждать. Он использует все доступные средства. Я попал в основу в 19 лет, и Жозе доверял мне и ставил в состав. Не знаю, как считают другие люди, но я не согласен с тем, что Моуринью не дает шанса молодым игрокам», – заявил Зума.