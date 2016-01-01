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    Медведев – о словах Ротенберга про Кокорина: «Давайте дождемся официального заявления»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о договоренности между нападающим Александром Кокориным и «Сочи».

    Ранее владелец «Сочи» Борис Ротенберг сообщил, что форвард проведет весеннюю часть сезона в его клубе.

    «Давайте сначала дождемся официального заявления от «Сочи». Тогда уже и будем обсуждать», – сказал Медведев.

    • 21 января «Сочи» объявил об аренде Кокорина, однако футболист отказался менять команду.
    • Через некоторое время форварда отправили в дубль «Зенита», с которым он готовится к сезону до сих пор.
    • Контракт 28-летнего игрока с петербургским клубом истекает летом.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1452

      sir_Alex 43 минуты назад

      Давайте!

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      Рейтинг: +396

      Artemka444 56 минут назад

      когда закончится этот Сериал???

      0
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      Рейтинг: +74

      vingor 1 час назад

      Так уже были официальные заявления и от Сочи и от Зенита и от Кокорина.

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      Рейтинг: +66

      Александр Питер 1 час назад

      Медведев ты предатель.

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