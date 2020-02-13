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  • Медведев – о словах Ротенберга про Кокорина: «Давайте дождемся официального заявления»

Медведев – о словах Ротенберга про Кокорина: «Давайте дождемся официального заявления»

13 февраля 2020, 13:55
6

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о договоренности между нападающим Александром Кокориным и «Сочи».

Ранее владелец «Сочи» Борис Ротенберг сообщил, что форвард проведет весеннюю часть сезона в его клубе.

«Давайте сначала дождемся официального заявления от «Сочи». Тогда уже и будем обсуждать», – сказал Медведев.

  • 21 января «Сочи» объявил об аренде Кокорина, однако футболист отказался менять команду.
  • Через некоторое время форварда отправили в дубль «Зенита», с которым он готовится к сезону до сих пор.
  • Контракт 28-летнего игрока с петербургским клубом истекает летом.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Сочи Зенит Кокорин Александр Медведев Александр
Комментарии (6)
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Александр Питер
1581591455
Медведев ты предатель.
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vingor
1581591800
Так уже были официальные заявления и от Сочи и от Зенита и от Кокорина.
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Artemka444
1581594970
когда закончится этот Сериал???
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sir_Alex
1581595703
Давайте!
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Prosvetov82
1581605347
Я не понял, всё это время по игроку Зенита мы ждали официальной информации от Сочи?
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Hektor 84
1581616358
Так по идее от вас надо ждать официальное заявление.
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