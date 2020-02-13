Медведев – о словах Ротенберга про Кокорина: «Давайте дождемся официального заявления»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о договоренности между нападающим Александром Кокориным и «Сочи».

Ранее владелец «Сочи» Борис Ротенберг сообщил, что форвард проведет весеннюю часть сезона в его клубе.

«Давайте сначала дождемся официального заявления от «Сочи». Тогда уже и будем обсуждать», – сказал Медведев.