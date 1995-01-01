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    «Тамбов»: «Договоренность по Кардозу есть, сегодня должны все подписать»

    Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков подтвердил, что его клуб берет в аренду полузащитника «Динамо» Мигеля Кардозу. Функционер обозначил: в матче против москвичей португалец сыграть не сможет.

    «Договоренность уже есть, все уже на финишной прямой. Осталось лишь уладить все нюансы. В четверг должны все подписать. У Кардозу большая зарплата, мы будем выплачивать минимальную часть, в основном футболисту будет платить «Динамо». Для московского клуба важно, чтобы у португальца была игровая практика.

    Еще один момент — по договоренности, против самого «Динамо» в 21-м туре Кардозу сыграть не сможет», – сообщил Худяков.

    • Кардозу сыграл в сезоне РПЛ в шести матчах, забил гол.
    • «Динамо» в РПЛ идет восьмым.
    • Для «Тамбова» текущий сезон в высшем дивизионе дебютный.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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