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  • «Тамбов»: «Договоренность по Кардозу есть, сегодня должны все подписать»

«Тамбов»: «Договоренность по Кардозу есть, сегодня должны все подписать»

13 февраля 2020, 00:35
3

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков подтвердил, что его клуб берет в аренду полузащитника «Динамо» Мигеля Кардозу. Функционер обозначил: в матче против москвичей португалец сыграть не сможет.

«Договоренность уже есть, все уже на финишной прямой. Осталось лишь уладить все нюансы. В четверг должны все подписать. У Кардозу большая зарплата, мы будем выплачивать минимальную часть, в основном футболисту будет платить «Динамо». Для московского клуба важно, чтобы у португальца была игровая практика.

Еще один момент — по договоренности, против самого «Динамо» в 21-м туре Кардозу сыграть не сможет», – сообщил Худяков.

  • Кардозу сыграл в сезоне РПЛ в шести матчах, забил гол.
  • «Динамо» в РПЛ идет восьмым.
  • Для «Тамбова» текущий сезон в высшем дивизионе дебютный.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Тамбов Кардозу Мигел
Комментарии (3)
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paracetamol
1581575585
Зачем Тамбову зачуханный португал?
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FanatSerj
1581595978
По надают зарплат заоблачных, потом от футболиста не избавиться ....
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zigbert
1581687808
Тамбову он пригодится.
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