«Тамбов»: «Договоренность по Кардозу есть, сегодня должны все подписать»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков подтвердил, что его клуб берет в аренду полузащитника «Динамо» Мигеля Кардозу. Функционер обозначил: в матче против москвичей португалец сыграть не сможет.

«Договоренность уже есть, все уже на финишной прямой. Осталось лишь уладить все нюансы. В четверг должны все подписать. У Кардозу большая зарплата, мы будем выплачивать минимальную часть, в основном футболисту будет платить «Динамо». Для московского клуба важно, чтобы у португальца была игровая практика.

Еще один момент — по договоренности, против самого «Динамо» в 21-м туре Кардозу сыграть не сможет», – сообщил Худяков.