В Сочи начался град во время первой тренировки «Спартака»

Это всё происки Зенита и его сателлита Сочи - позор бомжам !!!
Футболисты «Спартака» прибыли в Сочи и начали тренировки на третьем зимнем сборе.
В ходе первой тренировке красно-белых начался град с дождем.
- В Сочи «Спартак» будет работать до начала следующей недели.
- 16 февраля команда проведет товарищеский матч с ереванским «Араратом».
Глушенков и Баду не полетели со «Спартаком» на третий сбор
Сводка погоды с первой тренировки «Спартака» в Сочи #КрасноБелыеСборы pic.twitter.com/EmbSzn4x7C— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 12 февраля 2020 г.