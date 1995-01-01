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    В Сочи начался град во время первой тренировки «Спартака»

    Футболисты «Спартака» прибыли в Сочи и начали тренировки на третьем зимнем сборе.

    В ходе первой тренировке красно-белых начался град с дождем.

    • В Сочи «Спартак» будет работать до начала следующей недели.
    • 16 февраля команда проведет товарищеский матч с ереванским «Араратом».

    Глушенков и Баду не полетели со «Спартаком» на третий сбор

    Источник: твиттер «Спартака»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4727

      Persona_non_Grata 2 минуты назад

      Это всё происки Зенита и его сателлита Сочи - позор бомжам !!!

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