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  • Соболев: «Ждал трансфера до последнего – был вариант с Англией»

Соболев: «Ждал трансфера до последнего – был вариант с Англией»

12 февраля 2020, 16:22
11

Новичок «Спартака» Александр Соболев заявил, что мог продолжить карьеру в Англии.

— Ваш трансфер прошел в тишине — до последнего никто не знал, где вы продолжите карьеру. Когда стало понятно, что переход в «Спартак» состоится?

— Узнал уже после сбора «Крыльев». Прилетел в Москву, мне позвонил агент и сказал: есть предложение «Спартака», сделка в продвинутой стадии. Спросил моего согласия на переход, я ответил положительно. Потом мне уже позвонил Томас Цорн, пообщался с ним примерно за два дня до завершения трансфера.

— При этом шли слухи и про «Динамо», и про ЦСКА. Вы даже не полетели на первый сбор с «Крыльями». Неопределенность влияла на вас?

— Если честно говорить о причинах, почему я не полетел с «Крыльями» — ждал до последнего. Был вариант с Англией. Там должно было все решиться, как раз за эти два дня. Ждал новостей, но ничего не решилось. Сразу полетел на сбор с «Крыльями». Про «Динамо» и ЦСКА я тоже слышал от агента, но со мной лично никто не контактировал. Я, конечно, знал из интернета, что кто-то интересуется. Но до конкретики так ничего и не дошло.

— Англия — это «Кристал Пэлас»?

— По-моему, был «Кристал Пэлас» и еще одна команда — не знаю даже, какая. Она была вначале, а «Кристал Пэлас» появился позже, когда я был на сборах с «Крыльями». Ждал, что с рабочей визой. В итоге [трансферу помешало то, что] у меня нет игр за сборную. Не смогли доказать, что я мог бы регулярно играть за национальную команду в ближайшее время.

— Ставите перед собой цель уехать туда в будущем?

— Мне кажется, каждый футболист хочет попробовать себя в Европе. Не говорю, что не хотел бы поиграть еще и в Германии, Испании или Италии. Но мечта — попробовать себя в Англии, — сказал Соболев.

  • 29 января «Крылья Советов» объявили об аренде Соболева в «Спартак» до конца сезона.
  • У москвичей есть опция выкупа прав на форварда.
  • Контракт 22-летнего Соболева с «Крыльями Советов» рассчитан до 31 декабря 2021 года.

Sport24: Соболев получил предложение из АПЛ, но не может оформить документы для игры в Англии

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Спартак Кристал Пэлас Крылья Советов Соболев Александр
Комментарии (11)
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vmonomah17
1581513983
Жаль, что в Англию только сборников берут...
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vladimir-7
1581517161
А.Соболев, правильно жди приглашения из АПЛ (Ливерпуль) или из Испании, они за тобой наблюдают постоянно на место Салаха или Месси
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1581517932
Тоже от Моуриньо звонили?
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portero
1581520618
надежды твои..... похоже не имели реального интереса.
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BRO_football
1581527859
Дурак ты, Саша! Никаких предложений из Англии на самом деле не было. Тебе агенты лапши на уши навешали про твоё великое будущее в Англии, а ты им поверил! Все эти слухи с Англией специально были пущены твоими агентами, чтобы набить тебе цену перед другими клубами. И на этот развод клюнул только Спартак, у которого денег дофига и им плевать, на кого их тратить.
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egor tikhonov
1581534579
по-моему кристал пэлас. охереть можно ,апл предлагает,а он не помнит команду)))балаболка,никто тебе не предлагал из англии(((
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alexfilatov
1581540151
Красавчик, знает к чему стремиться, удачи ему, надеюсь ещё поблистает в европейских чемпионатах!
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АКС-74У
1581580501
Давай-давай, Саня, больше интервью - меньше голов!
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richi
1581589757
Ну ладно футболисты идиоты, но агенты то... какая рабочая виза в Англию без игр за сборную...
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zigbert
1581620372
Сначала прояви себя в Спартаке а там видно будет.
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