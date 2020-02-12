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    Соболев: «Ждал трансфера до последнего – был вариант с Англией»

    Новичок «Спартака» Александр Соболев заявил, что мог продолжить карьеру в Англии.

    — Ваш трансфер прошел в тишине — до последнего никто не знал, где вы продолжите карьеру. Когда стало понятно, что переход в «Спартак» состоится?

    — Узнал уже после сбора «Крыльев». Прилетел в Москву, мне позвонил агент и сказал: есть предложение «Спартака», сделка в продвинутой стадии. Спросил моего согласия на переход, я ответил положительно. Потом мне уже позвонил Томас Цорн, пообщался с ним примерно за два дня до завершения трансфера.

    — При этом шли слухи и про «Динамо», и про ЦСКА. Вы даже не полетели на первый сбор с «Крыльями». Неопределенность влияла на вас?

    — Если честно говорить о причинах, почему я не полетел с «Крыльями» — ждал до последнего. Был вариант с Англией. Там должно было все решиться, как раз за эти два дня. Ждал новостей, но ничего не решилось. Сразу полетел на сбор с «Крыльями». Про «Динамо» и ЦСКА я тоже слышал от агента, но со мной лично никто не контактировал. Я, конечно, знал из интернета, что кто-то интересуется. Но до конкретики так ничего и не дошло.

    — Англия — это «Кристал Пэлас»?

    — По-моему, был «Кристал Пэлас» и еще одна команда — не знаю даже, какая. Она была вначале, а «Кристал Пэлас» появился позже, когда я был на сборах с «Крыльями». Ждал, что с рабочей визой. В итоге [трансферу помешало то, что] у меня нет игр за сборную. Не смогли доказать, что я мог бы регулярно играть за национальную команду в ближайшее время.

    — Ставите перед собой цель уехать туда в будущем?

    — Мне кажется, каждый футболист хочет попробовать себя в Европе. Не говорю, что не хотел бы поиграть еще и в Германии, Испании или Италии. Но мечта — попробовать себя в Англии, — сказал Соболев.

    • 29 января «Крылья Советов» объявили об аренде Соболева в «Спартак» до конца сезона.
    • У москвичей есть опция выкупа прав на форварда.
    • Контракт 22-летнего Соболева с «Крыльями Советов» рассчитан до 31 декабря 2021 года.

    Sport24: Соболев получил предложение из АПЛ, но не может оформить документы для игры в Англии

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 16:22
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2247

      Борат 17 минут назад

      надеюсь кубок фон-бет будет твоим единственным трофеем в спартаке )))
      хрю-хрю !

      0
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      Рейтинг: +401

      vmonomah17 19 минут назад

      Жаль, что в Англию только сборников берут...

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