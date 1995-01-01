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    Роналдо: «Мне хотелось остаться в «Барселоне», но я ничего не решал»

    Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо рассказал о своем уходе из «Барселоны» в 1997 году.

    «В конце того сезона я подписал новый контракт и уехал в расположение сборной Бразилии. Через пять дней мне позвонили и сказали, что я не смогу продолжить играть здесь.

    Эта ситуация никогда не была в моих руках. Я хотел остаться. Если клуб не ценил меня так, как я думал, то решение не зависело от меня. Мне бы хотелось остаться, но я ничего не решал», – сказал Роналдо.

    • Летом 1996 года «Барса» купила бразильца у ПСВ за 15 миллионов евро.
    • Через год «Интер» приобрел форварда за 28 миллионов.
    • В составе каталонской команды Роналдо забил 47 голов в 49 матчах.

    Источник: Goal.com

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2897

      dinar7777dinar 56 минут назад

      Идиоты . Зубастик в первый же сезон наколотил уйму голов . Великий футболист .

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