Calciomercato: Спаллетти, Гасперини и Юрич – претенденты на пост тренера «Наполи» в случае увольнения Гаттузо

Будущее Дженнаро Гаттузо на посту главного тренера «Наполи» находится под вопросом.
По информации Calciomercato, по окончании сезона руководство неаполитанского клуба может уволить 42-летнего специалиста, который пока не справляется с кризисом в команде.
В случае ухода Гаттузо «Наполи» может возглавить Джан Пьеро Гасперини («Аталанта»), Лучано Спаллетти (безработный) или Иван Юрич («Верона»).
- Гаттузо принял «Наполи» 11 декабря, заключив контракт до лета с опцией продления.
- По итогам 23 туров команда занимает 11-е место в турнирной таблице Серии А.
Источник: Calciomercato