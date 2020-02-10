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  • Calciomercato: Спаллетти, Гасперини и Юрич – претенденты на пост тренера «Наполи» в случае увольнения Гаттузо

Calciomercato: Спаллетти, Гасперини и Юрич – претенденты на пост тренера «Наполи» в случае увольнения Гаттузо

10 февраля 2020, 22:32
2

Будущее Дженнаро Гаттузо на посту главного тренера «Наполи» находится под вопросом.

По информации Calciomercato, по окончании сезона руководство неаполитанского клуба может уволить 42-летнего специалиста, который пока не справляется с кризисом в команде.

В случае ухода Гаттузо «Наполи» может возглавить Джан Пьеро Гасперини («Аталанта»), Лучано Спаллетти (безработный) или Иван Юрич («Верона»).

  • Гаттузо принял «Наполи» 11 декабря, заключив контракт до лета с опцией продления.
  • По итогам 23 туров команда занимает 11-е место в турнирной таблице Серии А.

Источник: Calciomercato
Италия. Серия А Наполи Гасперини Джан Пьеро Спаллетти Лучано Гаттузо Дженнаро Юрич Иван
Комментарии (2)
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серега кашин
1581381408
А гаттузо осталось недолго работать с такими результатами
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Just think
1581405388
Лучше марко джампаоло или ди франческо
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