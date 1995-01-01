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    Calciomercato: Спаллетти, Гасперини и Юрич – претенденты на пост тренера «Наполи» в случае увольнения Гаттузо

    Будущее Дженнаро Гаттузо на посту главного тренера «Наполи» находится под вопросом.

    По информации Calciomercato, по окончании сезона руководство неаполитанского клуба может уволить 42-летнего специалиста, который пока не справляется с кризисом в команде.

    В случае ухода Гаттузо «Наполи» может возглавить Джан Пьеро Гасперини («Аталанта»), Лучано Спаллетти (безработный) или Иван Юрич («Верона»).

    • Гаттузо принял «Наполи» 11 декабря, заключив контракт до лета с опцией продления.
    • По итогам 23 туров команда занимает 11-е место в турнирной таблице Серии А.

    Источник: Calciomercato

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