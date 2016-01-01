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    Manchester Evening News: «МЮ» намерен продать летом Санчеса

    Форвард «Интера» Алексис Санчес, чьи права принадлежат «МЮ», может сменить клуб ближайшим летом.

    По информации источника, «Манчестер Юнайтед» приступил к поискам потенциального покупателя для чилийца.

    Хоть главный тренер английского клуба Уле-Гуннар Сульшер ждет возвращения Санчеса из аренды, руководство клуба намерено избавиться от игрока в кротчайшие сроки.

    • У «Интера» нет прав на выкуп контракта чилийца, поэтому летом Санчес должен будет вернуться в расположение «МЮ».
    • Суммарно футболист провел в составе миланского клуба семь матчей (383 минуты) и забил один гол.

    Источник: Manchester Evening News

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    Сегодня, 18:02
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +452

      Play 18 минут назад

      Да кому он уже нужен, в Россию если только

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      boroda82 1 час назад

      В Арсенале плохо было?? Теперь уже только назад в " Удинезе ".......

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +607

      Rus9I > boroda82 43 минуты назад

      В Спартак на заработки)))

      0
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