Manchester Evening News: «МЮ» намерен продать летом Санчеса

Форвард «Интера» Алексис Санчес, чьи права принадлежат «МЮ», может сменить клуб ближайшим летом.
По информации источника, «Манчестер Юнайтед» приступил к поискам потенциального покупателя для чилийца.
Хоть главный тренер английского клуба Уле-Гуннар Сульшер ждет возвращения Санчеса из аренды, руководство клуба намерено избавиться от игрока в кротчайшие сроки.
- У «Интера» нет прав на выкуп контракта чилийца, поэтому летом Санчес должен будет вернуться в расположение «МЮ».
- Суммарно футболист провел в составе миланского клуба семь матчей (383 минуты) и забил один гол.
Источник: Manchester Evening News