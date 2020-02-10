Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Manchester Evening News: «МЮ» намерен продать летом Санчеса

10 февраля 2020, 18:02
3

Форвард «Интера» Алексис Санчес, чьи права принадлежат «МЮ», может сменить клуб ближайшим летом.

По информации источника, «Манчестер Юнайтед» приступил к поискам потенциального покупателя для чилийца.

Хоть главный тренер английского клуба Уле-Гуннар Сульшер ждет возвращения Санчеса из аренды, руководство клуба намерено избавиться от игрока в кротчайшие сроки.

  • У «Интера» нет прав на выкуп контракта чилийца, поэтому летом Санчес должен будет вернуться в расположение «МЮ».
  • Суммарно футболист провел в составе миланского клуба семь матчей (383 минуты) и забил один гол.

Источник: Manchester Evening News
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Интер Санчес Алексис Сульшер Уле-Гуннар
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
boroda82
1581347366
В Арсенале плохо было?? Теперь уже только назад в " Удинезе ".......
Ответить
Play
1581350152
Да кому он уже нужен, в Россию если только
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+