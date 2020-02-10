Manchester Evening News: «МЮ» намерен продать летом Санчеса

Форвард «Интера» Алексис Санчес, чьи права принадлежат «МЮ», может сменить клуб ближайшим летом.

По информации источника, «Манчестер Юнайтед» приступил к поискам потенциального покупателя для чилийца.

Хоть главный тренер английского клуба Уле-Гуннар Сульшер ждет возвращения Санчеса из аренды, руководство клуба намерено избавиться от игрока в кротчайшие сроки.