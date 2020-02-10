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  • «Ростов» проведет турнир по CS:GO. Приз – матч против игроков команды

«Ростов» проведет турнир по CS:GO. Приз – матч против игроков команды

10 февраля 2020, 16:32
2

Объявлен набор участников на турнир по киберспортивной дисциплине CS:GO, который состоится 23 февраля и будет проводиться «Ростовом». Участие в мероприятии бесплатное.

«Турнир в формате 5x5 состоится 23 февраля, максимальное количество команд – 32. Участие в турнире бесплатное.Главный приз: победитель сыграет шоу-матч в CS:GO против футболистов «Ростова»! Кроме того, участники получат и другие ценные подарки от организаторов и партнеров. Полный список призов будет опубликован позже», – информирует пресс-служба южан.

Более подробная информация доступна здесь.

  • «Ростов» в РПЛ идет третьим – в зоне Лиги чемпионов.
  • В первом туре весенней части РПЛ «Ростов» сыграет с «Ахматом».
  • Первый состав южан 23 февраля будет на сборе в Испании.

Источник: официальный сайт «Ростова»
Россия. Премьер-лига Ростов
Комментарии (2)
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paracetamol
1581346069
«Ростов» в РПЛ идет третьим – в зоне Лиги чемпионов, а должен стать вторым!
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Armani nn
1581372087
Норм пиар ход.
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