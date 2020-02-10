«Ростов» проведет турнир по CS:GO. Приз – матч против игроков команды

Объявлен набор участников на турнир по киберспортивной дисциплине CS:GO, который состоится 23 февраля и будет проводиться «Ростовом». Участие в мероприятии бесплатное.

«Турнир в формате 5x5 состоится 23 февраля, максимальное количество команд – 32. Участие в турнире бесплатное.Главный приз: победитель сыграет шоу-матч в CS:GO против футболистов «Ростова»! Кроме того, участники получат и другие ценные подарки от организаторов и партнеров. Полный список призов будет опубликован позже», – информирует пресс-служба южан.

Более подробная информация доступна здесь.