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    «Ростов» проведет турнир по CS:GO. Приз – матч против игроков команды

    Объявлен набор участников на турнир по киберспортивной дисциплине CS:GO, который состоится 23 февраля и будет проводиться «Ростовом». Участие в мероприятии бесплатное.

    «Турнир в формате 5x5 состоится 23 февраля, максимальное количество команд – 32. Участие в турнире бесплатное.Главный приз: победитель сыграет шоу-матч в CS:GO против футболистов «Ростова»! Кроме того, участники получат и другие ценные подарки от организаторов и партнеров. Полный список призов будет опубликован позже», – информирует пресс-служба южан.

    Более подробная информация доступна здесь.

    • «Ростов» в РПЛ идет третьим – в зоне Лиги чемпионов.
    • В первом туре весенней части РПЛ «Ростов» сыграет с «Ахматом».
    • Первый состав южан 23 февраля будет на сборе в Испании.

    Источник: официальный сайт «Ростова»

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