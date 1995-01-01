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    «Рубин» последние матчи сезона против «Ростова» и «Спартака» может провести на «Ак Барс Банк Арене»

    Домашние матчи 29-го и 30-го туров РПЛ «Рубин», в отличие от всех остальных, может провести на главном стадионе Казани – «Ак Барс Банк Арене». Последний раз на ней казанцы играли в мае 2019 года, после чего на объекте проводились нефутбольные мероприятия.

    Как пишет источник, сейчас на стадионе меняют газон и работы могут быть завершены уже к 10 мая – к предпоследней встрече чемпионата России. В 29-м туре «Рубин» встретится со «Спартаком», в 30-м – с «Ростовом».

    • Вместимость стадиона – более 45 тысяч человек.
    • С начала сезона «Рубин» проводит матчи на стадионе «Центральный».
    • Команда в таблице РПЛ идет в зоне переходных матчей.

    Источник: «БИЗНЕС Online»

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