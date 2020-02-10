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  • «Рубин» последние матчи сезона против «Ростова» и «Спартака» может провести на «Ак Барс Банк Арене»

«Рубин» последние матчи сезона против «Ростова» и «Спартака» может провести на «Ак Барс Банк Арене»

10 февраля 2020, 13:45
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Домашние матчи 29-го и 30-го туров РПЛ «Рубин», в отличие от всех остальных, может провести на главном стадионе Казани – «Ак Барс Банк Арене». Последний раз на ней казанцы играли в мае 2019 года, после чего на объекте проводились нефутбольные мероприятия.

Как пишет источник, сейчас на стадионе меняют газон и работы могут быть завершены уже к 10 мая – к предпоследней встрече чемпионата России. В 29-м туре «Рубин» встретится со «Спартаком», в 30-м – с «Ростовом».

  • Вместимость стадиона – более 45 тысяч человек.
  • С начала сезона «Рубин» проводит матчи на стадионе «Центральный».
  • Команда в таблице РПЛ идет в зоне переходных матчей.

Источник: «БИЗНЕС Online»
Россия. Премьер-лига Ростов Спартак Рубин
Комментарии (2)
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slavа0508
1581355658
Да вообще со стадионом в Казани чудеса какие то,,,,для чего построили не понятно,,,то бассейн там,,,,то работяги соревнуются,,,,не чего против работяг не имею, сам на заводе отпахал лет 15 не меньше ,,,но есть наиболее подходящие места где провести чемпионат рабочих специальностей,,,,,
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Рубинище
1581500489
Как всегда не успеют. а когда постелят траву, начнём сезон и снова для муйни какой-нить его переделают.
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