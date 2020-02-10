«Рубин» последние матчи сезона против «Ростова» и «Спартака» может провести на «Ак Барс Банк Арене»

Домашние матчи 29-го и 30-го туров РПЛ «Рубин», в отличие от всех остальных, может провести на главном стадионе Казани – «Ак Барс Банк Арене». Последний раз на ней казанцы играли в мае 2019 года, после чего на объекте проводились нефутбольные мероприятия.

Как пишет источник, сейчас на стадионе меняют газон и работы могут быть завершены уже к 10 мая – к предпоследней встрече чемпионата России. В 29-м туре «Рубин» встретится со «Спартаком», в 30-м – с «Ростовом».