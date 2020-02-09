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  • «Аталанта» – первая за 60 лет команда Серии А, сумевшая после 23 туров забить 61 гол

«Аталанта» – первая за 60 лет команда Серии А, сумевшая после 23 туров забить 61 гол

9 февраля 2020, 23:42

Лидером текущего сезона чемпионата Италии по забитым голам является «Аталанта» – 61 мяч. У лидирующего в таблице «Ювентуса» 44 взятия ворот.

«Аталанта» – первая команда турнира с сезона-1959/60, сумевшая после 23 туров забить 61 гол. 60 лет назад таковой был «Ювентус».

  • Команда из Бергамо занимает четвертое место – в зоне Лиги чемпионов.
  • В следующем туре «Аталанта» примет «Рому» (15 февраля).
  • 19 февраля «Аталанта» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов встретится с «Валенсией».

Источник: Squawka Football
Италия. Серия А Аталанта
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