«Аталанта» – первая за 60 лет команда Серии А, сумевшая после 23 туров забить 61 гол

Лидером текущего сезона чемпионата Италии по забитым голам является «Аталанта» – 61 мяч. У лидирующего в таблице «Ювентуса» 44 взятия ворот.
«Аталанта» – первая команда турнира с сезона-1959/60, сумевшая после 23 туров забить 61 гол. 60 лет назад таковой был «Ювентус».
- Команда из Бергамо занимает четвертое место – в зоне Лиги чемпионов.
- В следующем туре «Аталанта» примет «Рому» (15 февраля).
- 19 февраля «Аталанта» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов встретится с «Валенсией».
Источник: Squawka Football