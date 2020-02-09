«Аталанта» – первая за 60 лет команда Серии А, сумевшая после 23 туров забить 61 гол

Лидером текущего сезона чемпионата Италии по забитым голам является «Аталанта» – 61 мяч. У лидирующего в таблице «Ювентуса» 44 взятия ворот.

«Аталанта» – первая команда турнира с сезона-1959/60, сумевшая после 23 туров забить 61 гол. 60 лет назад таковой был «Ювентус».