Товарищеские матчи. «Краснодар» пропустил четыре гола от «Виктории», «Сочи» уступил «Енисею» и сыграл вничью с БАТЭ

В пятницу российские клубы провели несколько товарищеских матчей.

В Турции «Сочи» в утреннем матче проиграл «Енисею». Вечером сочинцы упустили победу над БАТЭ, пропустив на последних минутах.

«Краснодар» в Испании сыграл результативный матч с плзеньской «Викторией». Маркус Берг, Магомед-Шапи Сулейманов и Мануэль Фернандеш забили по голу, однако чешская команда отправила в ворота краснодарцев четыре мяча. На 67-й минуте Берг не реализовал пенальти.

Товарищеские матчи

Сочи (Россия) – Енисей (Россия) – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Лагатор, 44; 1:1 – Руднев, 75; 1:2 – Руднев, 80.

«Сочи»: Самок, Калугин, Маргасов, Коркин, Бахтияров, Шакуро, Померко, Лагатор, Колдунов, Боковой, Карапетян.

«Енисей»: Широков, Сухомлинов, Рожков, Ганус, Киреев, Квеквескири, Иванов, Раздорских, Саркисов, Харитонов, Лескано.

Краснодар (Россия) – Виктория (Чехия) – 3:4 (1:2)

Голы «Краснодара»: 1:2 – Берг, 39; 2:2 – Сулейманов, 67; 3:4 – Фернандеш, 83.

«Краснодар»: Синицын, Мартынович, Бородин, Рамирес, Газинский, Фернандеш (Апеков, 83), Стоцкий, Ольссон, Вильена, Сулейманов, Берг.

Сочи (Россия) – БАТЭ (Белоруссия) – 1:1 (1:1)

«Сочи»: Н. Заболотный, Заика, Набиуллин, Мевля, Новосельцев, Миладинович, Нобоа, Цаллагов, Бурмистров Мостовой, Полоз.

Голы: 1:0 – Бурмистров, 85; 1:1 – Милич, 90.