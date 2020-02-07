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  • Черышев: «Россия – сильная страна. Испанцы испытывают к ней и к Путину не страх, а уважение»

Черышев: «Россия – сильная страна. Испанцы испытывают к ней и к Путину не страх, а уважение»

7 февраля 2020, 17:23
16

Полузащитник сборной России и «Валенсии» Денис Черышев рассказал о своем отношении к родной стране.

— Кроме матчей сборной часто бываешь в России?

— В декабре летал с отцом отдыхать к друзьям в Сибирь. Побывал в Барнауле, Новосибирске, на природе. Из бани выходить и прыгать в снег — это же классно!

— Уровень жизни там тебя устроил?

— Эмоции остались позитивные. Может, для меня это что-то новое — давно не ездил в Россию и не видел столько снега. Здесь его, к сожалению, нет.

— Ты на всю жизнь в Испании, мама с братом в Мадриде, отца осенью уволили из «Нижнего Новгорода». Что для тебя России, что связывает с ней помимо гражданства и футболки сборной?

— Это моя гордость. Горжусь, что я русский, что представляю свою страну в другом месте. Все партнеры называют меня или Черри, или русским. Мне это нравится. Конечно, хотелось бы проводить больше времени в России. Слетать к бабушке, побыть с семьей. Думаю, когда карьера закончится, еще успею там побывать.

— Следишь за новостями о России? Что заставляет гордиться ею?

— Если смотреть со стороны, Россия — сильная страна. Испанцы испытывают к России, к Путину не то что страх, а уважение, – сказал Черышев.

  • Черышев провел за сборную 25 матчей, забил 11 голов, отдал четыре ассиста.

Источник: Sport24
Отбор ЧЕ-2020 Испания. Примера Россия Валенсия Черышев Денис Путин Владимир
Комментарии (16)
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SEREGA 64
1581087379
ЕЩЕ ОДНА ШЛЮХА ПУТИНСКАЯ
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Давид59
1581087704
Классно ответил!!!!!!! Уровень жизни там тебя устроил? — Эмоции остались позитивные. Может, для меня это что-то новое — давно не ездил в Россию и не видел столько снега.
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FanatSerj
1581090542
"Это моя гордость. Горжусь, что я русский, что представляю свою страну в другом месте." - красавчик, так держать. Путин тоже молодец с учетом в каком состоянии он принял страну и то какими темпами с каждым годом меняется к лучшему. Ох сейчас пуканы то по взрываются особенно у неадекватов, особенно не живущим в России ))
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lordmrv
1581092880
Поддержу Черышева в том, что отношение именно такое к нашей стране и к Президенту. там всячески пытаются нас и его обосрать и это надоедает людям и они начинают видеть в дерьме хорошее. Так же и у нас, но с точностью до наоборот - всячески восхваляют (вчера новости смотрел весь уплевался) вот мы и начинаем тихо ненавидеть.
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kazak161
1581095481
Главная беда России не Путин а ее работодатели которые сделали таксу в зарплатах!
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rector
1581102655
Врет, однако. Боятся испанцы русских до дрожи в коленках.
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Олег1204
1581105391
Пусть забирают его к чертям собачьим и его олигархов
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Selenidera
1582661183
Это потому,что Испания,если не считать Португалию,самая дальняя от России страна Европы. Была по-ближе было-бы как в Польше.
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