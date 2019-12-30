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    Черышев: «Россия – сильная страна. Испанцы испытывают к ней и к Путину не страх, а уважение»

    Полузащитник сборной России и «Валенсии» Денис Черышев рассказал о своем отношении к родной стране.

    — Кроме матчей сборной часто бываешь в России?

    — В декабре летал с отцом отдыхать к друзьям в Сибирь. Побывал в Барнауле, Новосибирске, на природе. Из бани выходить и прыгать в снег — это же классно!

    — Уровень жизни там тебя устроил?

    — Эмоции остались позитивные. Может, для меня это что-то новое — давно не ездил в Россию и не видел столько снега. Здесь его, к сожалению, нет.

    — Ты на всю жизнь в Испании, мама с братом в Мадриде, отца осенью уволили из «Нижнего Новгорода». Что для тебя России, что связывает с ней помимо гражданства и футболки сборной?

    — Это моя гордость. Горжусь, что я русский, что представляю свою страну в другом месте. Все партнеры называют меня или Черри, или русским. Мне это нравится. Конечно, хотелось бы проводить больше времени в России. Слетать к бабушке, побыть с семьей. Думаю, когда карьера закончится, еще успею там побывать.

    — Следишь за новостями о России? Что заставляет гордиться ею?

    — Если смотреть со стороны, Россия — сильная страна. Испанцы испытывают к России, к Путину не то что страх, а уважение, – сказал Черышев.

    • Черышев провел за сборную 25 матчей, забил 11 голов, отдал четыре ассиста.

    Источник: Sport24

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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +2028

      Давид59 13 минут назад

      Классно ответил!!!!!!!
      Уровень жизни там тебя устроил?
      — Эмоции остались позитивные. Может, для меня это что-то новое — давно не ездил в Россию и не видел столько снега.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +526

      SEREGA 64 19 минут назад

      ЕЩЕ ОДНА ШЛЮХА ПУТИНСКАЯ

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