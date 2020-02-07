Черышев: «Россия – сильная страна. Испанцы испытывают к ней и к Путину не страх, а уважение»

Полузащитник сборной России и «Валенсии» Денис Черышев рассказал о своем отношении к родной стране.

— Кроме матчей сборной часто бываешь в России?

— В декабре летал с отцом отдыхать к друзьям в Сибирь. Побывал в Барнауле, Новосибирске, на природе. Из бани выходить и прыгать в снег — это же классно!

— Уровень жизни там тебя устроил?

— Эмоции остались позитивные. Может, для меня это что-то новое — давно не ездил в Россию и не видел столько снега. Здесь его, к сожалению, нет.

— Ты на всю жизнь в Испании, мама с братом в Мадриде, отца осенью уволили из «Нижнего Новгорода». Что для тебя России, что связывает с ней помимо гражданства и футболки сборной?

— Это моя гордость. Горжусь, что я русский, что представляю свою страну в другом месте. Все партнеры называют меня или Черри, или русским. Мне это нравится. Конечно, хотелось бы проводить больше времени в России. Слетать к бабушке, побыть с семьей. Думаю, когда карьера закончится, еще успею там побывать.

— Следишь за новостями о России? Что заставляет гордиться ею?

— Если смотреть со стороны, Россия — сильная страна. Испанцы испытывают к России, к Путину не то что страх, а уважение, – сказал Черышев.