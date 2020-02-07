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  • Суд не удовлетворил иск Глушакова к бывшей жене на 204 миллиона рублей

Суд не удовлетворил иск Глушакова к бывшей жене на 204 миллиона рублей

7 февраля 2020, 14:48
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Никулинский суд Москвы отказал полузащитнику «Ахмата» Денису Глушакову в удовлетворении иска к бывшей супруге Дарье.

Футболист намерен обжаловать решение суда.

  • Суд дважды откладывал заседание: из-за аварийной сигнализации в декабре и отсутствия на заседании стороны Глушакова в декабре.
  • В ноябре Глушаков подал иск к бывшей жене Дарье на 204 млн рублей по иску о защите чести и достоинства.

Глушаков и бывшая жена не пришли на суд. Заседание перевели в закрытый режим

Mash: Глушаков требует взыскать с бывшей жены 204 миллиона рублей

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Ахмат Глушаков Денис
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Hektor 84
1581100922
Смешной глушак
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