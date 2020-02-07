Суд не удовлетворил иск Глушакова к бывшей жене на 204 миллиона рублей

Никулинский суд Москвы отказал полузащитнику «Ахмата» Денису Глушакову в удовлетворении иска к бывшей супруге Дарье.
Футболист намерен обжаловать решение суда.
- Суд дважды откладывал заседание: из-за аварийной сигнализации в декабре и отсутствия на заседании стороны Глушакова в декабре.
- В ноябре Глушаков подал иск к бывшей жене Дарье на 204 млн рублей по иску о защите чести и достоинства.
Глушаков и бывшая жена не пришли на суд. Заседание перевели в закрытый режим
Mash: Глушаков требует взыскать с бывшей жены 204 миллиона рублей
Источник: Sport24