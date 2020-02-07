Глушаков и бывшая жена не пришли на суд. Заседание перевели в закрытый режим

Никулинский районный суд города Москвы перевел заседание по иску хавбека «Ахмата» Дениса Глушакова к его бывшей жене Дарье в закрытый режим.

Судья удовлетворил просьбу представителя истца, после чего журналистов удалили из зала. Сам Глушаков и его бывшая супруга не явились на заседание, назначенное на 11:00 мск.

«Учитывая, что в этом деле рассматривается вопрос, касающийся личных сторон, гласное высказывание может повлечь за собой нарушение интересов истца и ответчика. Суд соглашается с предложением представителя истца о закрытии судебного заседания», – сказала судья.

Суд дважды откладывал заседание: из-за аварийной сигнализации в декабре и отсутствия на заседании стороны Глушакова в декабре.

В ноябре Глушаков подал иск к бывшей жене Дарье на 200 млн рублей по иску о защите чести и достоинства.

Полиция эвакуировала суд, где должно пройти слушание по иску Глушакова к жене