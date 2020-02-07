Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Глушаков и бывшая жена не пришли на суд. Заседание перевели в закрытый режим

Глушаков и бывшая жена не пришли на суд. Заседание перевели в закрытый режим

7 февраля 2020, 13:45

Никулинский районный суд города Москвы перевел заседание по иску хавбека «Ахмата» Дениса Глушакова к его бывшей жене Дарье в закрытый режим.

Судья удовлетворил просьбу представителя истца, после чего журналистов удалили из зала. Сам Глушаков и его бывшая супруга не явились на заседание, назначенное на 11:00 мск.

«Учитывая, что в этом деле рассматривается вопрос, касающийся личных сторон, гласное высказывание может повлечь за собой нарушение интересов истца и ответчика. Суд соглашается с предложением представителя истца о закрытии судебного заседания», – сказала судья.

  • Суд дважды откладывал заседание: из-за аварийной сигнализации в декабре и отсутствия на заседании стороны Глушакова в декабре.
  • В ноябре Глушаков подал иск к бывшей жене Дарье на 200 млн рублей по иску о защите чести и достоинства.

Полиция эвакуировала суд, где должно пройти слушание по иску Глушакова к жене

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Ахмат Глушаков Денис
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+