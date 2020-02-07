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    Глушаков и бывшая жена не пришли на суд. Заседание перевели в закрытый режим

    Никулинский районный суд города Москвы перевел заседание по иску хавбека «Ахмата» Дениса Глушакова к его бывшей жене Дарье в закрытый режим.

    Судья удовлетворил просьбу представителя истца, после чего журналистов удалили из зала. Сам Глушаков и его бывшая супруга не явились на заседание, назначенное на 11:00 мск.

    «Учитывая, что в этом деле рассматривается вопрос, касающийся личных сторон, гласное высказывание может повлечь за собой нарушение интересов истца и ответчика. Суд соглашается с предложением представителя истца о закрытии судебного заседания», – сказала судья.

    • Суд дважды откладывал заседание: из-за аварийной сигнализации в декабре и отсутствия на заседании стороны Глушакова в декабре.
    • В ноябре Глушаков подал иск к бывшей жене Дарье на 200 млн рублей по иску о защите чести и достоинства.

    Полиция эвакуировала суд, где должно пройти слушание по иску Глушакова к жене

    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2076

      Борат 15 минут назад

      глушаков чеченов взял в адвокаты, они должны с дарьей с глазу на глаз переговорить в закрытом режиме !
      гы-гы
      позор рылам !

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