«Реал» в XXI веке проиграл на «Сантьяго Бернабеу» все одноматчевые стадии плей-офф

В нынешнем веке мадридский «Реал» ни разу не побеждал на своем поле на стадиях в плей-офф, состоящих из одного матча. Накануне команда в 1/4 финала Кубка Испании вылетела от «Реал Сосьедада» (3:4).

До этого «Реал» в 2002 году уступил в финале Кубка Испании «Депортиво» (1:2), а в 2013 году с таким же счетом и на такой же стадии проиграл «Атлетико».