«Реал» в XXI веке проиграл на «Сантьяго Бернабеу» все одноматчевые стадии плей-офф

Пaрни, надeюсь и вaс нacтигнет тaкое же cчaстьe, как и меня. Оргазмы cтали сильнeе нaвeрное в рaз 100! Дa и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я проcто шокирован. Дa и выноcливee стал в нecколько раз и cтояк кaменный, нe упуcти cвой шaнc пoрaдoвать ceбя и eё в пocтeли, а вычитал здeсь ------- http://xx.org.ua/mblog
В нынешнем веке мадридский «Реал» ни разу не побеждал на своем поле на стадиях в плей-офф, состоящих из одного матча. Накануне команда в 1/4 финала Кубка Испании вылетела от «Реал Сосьедада» (3:4).
До этого «Реал» в 2002 году уступил в финале Кубка Испании «Депортиво» (1:2), а в 2013 году с таким же счетом и на такой же стадии проиграл «Атлетико».
- Уже известно три полуфиналиста Кубка: «Мирандес», «Гранада», «Реал Сосьедад».
- «Реал Сосьедад» в Примере идет восьмым.
- «Реал» в чемпионате Испании лидирует.