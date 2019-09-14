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    «Реал» в XXI веке проиграл на «Сантьяго Бернабеу» все одноматчевые стадии плей-офф

    В нынешнем веке мадридский «Реал» ни разу не побеждал на своем поле на стадиях в плей-офф, состоящих из одного матча. Накануне команда в 1/4 финала Кубка Испании вылетела от «Реал Сосьедада» (3:4).

    До этого «Реал» в 2002 году уступил в финале Кубка Испании «Депортиво» (1:2), а в 2013 году с таким же счетом и на такой же стадии проиграл «Атлетико».

    • Уже известно три полуфиналиста Кубка: «Мирандес», «Гранада», «Реал Сосьедад».
    • «Реал Сосьедад» в Примере идет восьмым.
    • «Реал» в чемпионате Испании лидирует.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      iusupovaleksandrusk 18 минут назад

      Пaрни, надeюсь и вaс нacтигнет тaкое же cчaстьe, как и меня. Оргазмы cтали сильнeе нaвeрное в рaз 100! Дa и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я проcто шокирован. Дa и выноcливee стал в нecколько раз и cтояк кaменный, нe упуcти cвой шaнc пoрaдoвать ceбя и eё в пocтeли, а вычитал здeсь ------- http://xx.org.ua/mblog

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      Рейтинг: +2068

      Борат 52 минуты назад

      Позор сливочной клоаке!
      И рылам позор!!!
      Гыгы

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