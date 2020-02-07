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  • «Реал» в XXI веке проиграл на «Сантьяго Бернабеу» все одноматчевые стадии плей-офф

«Реал» в XXI веке проиграл на «Сантьяго Бернабеу» все одноматчевые стадии плей-офф

7 февраля 2020, 00:08
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В нынешнем веке мадридский «Реал» ни разу не побеждал на своем поле на стадиях в плей-офф, состоящих из одного матча. Накануне команда в 1/4 финала Кубка Испании вылетела от «Реал Сосьедада» (3:4).

До этого «Реал» в 2002 году уступил в финале Кубка Испании «Депортиво» (1:2), а в 2013 году с таким же счетом и на такой же стадии проиграл «Атлетико».

  • Уже известно три полуфиналиста Кубка: «Мирандес», «Гранада», «Реал Сосьедад».
  • «Реал Сосьедад» в Примере идет восьмым.
  • «Реал» в чемпионате Испании лидирует.

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Кубок Испания. Примера Реал
Комментарии (1)
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DeStar
1581030464
Красивая вывеска, а по факту целых 3 матча за 20 лет)
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