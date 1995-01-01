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    Журавель: «На «Матч ТВ» такой практики нет – выписка премии. От Карпина была практика выписки ***»

    Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель рассказал о совместной работе с Валерием Карпиным.

    – Какой Карпин был начальник? Он тебе выписывал премии?

    – Нет, у нас такой практики нет – выписка премии. У нас от него была практика выписки *** [внушений] И это нормально для него.

    У него было много претензий к комментаторам. Например, когда мы со Шмурновым отработали матч в Праге, играл «Ростов» со «Славией» или «Спартой», он сказал: «О каких вы болельщиках говорили, когда идет атака? Зачем вы мне рассказываете о болельщиках, когда в финальной трети мяч?»

    Вот у него была очень большая претензия, что комментаторы заговариваются, посторонними историями увлекаются. Это четко никто прежде не проговаривал, хотя это истина комментаторская: есть три трети поля, когда мяч в финальной – затыкаешься и гоняешь мяч.

    Он это жестко и неукоснительно просил и показывал нам примеры, вырезал отрывки из матчей и говорил при всех: «Вы понимаете, что вы не видите игру, не смотрите ее? Вы мне сейчас рассказываете про болельщиков, хер знает еще что».

    – За что ты конкретно получал *** [нагоняй]?

    – Вот за это. Потому что мы со Шмурновым просто ***[просмотрели] гол Караваева.

    – А что еще было?

    – Я помню, что он какой-то елагинский матч взял. «Манчестер» играл. Чувак пропахал полполя, Мата, что ли, отдал передачу на игрока, который параллельным курсом бежал. И тот пробил выше. Елагин: «Ну как ты можешь так бить, куда ты бьешь?»

    Карпин остановил на этом моменте и говорит: «Послушайте, *** [блин], если вы в футбол играли, вы не можете нести такую чушь, потому что этот человек сейчас пробежал 70 метров, у него пульс 200. Он не может остановить мяч. Он, слава богу, до него добежал. И если бы ему повезло, если бы он был мастерюга-матерюг, он бы, может, попал в створ. А так он закончил атаку, и по-другому быть не могло».

    Он говорил: «Пытайтесь в эпизод всматриваться, анализировать. Блин, спрашивайте у меня, если вам что-то непонятно! Не надо этого чувака, который добежал, на кол сажать», – рассказал Журавель в интервью журналисту Сергею Егорову.

    • С июля 2016 года по июль 2017 года Карпин был экспертом на «Матч ТВ», с 16 февраля 2017 по 24 июля 2017 – главным редактором футбольных трансляций телеканала.
    • 9 декабря 2017 года был назначен главным тренером «Ростова».

    Источник: Ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +4506

      серега кашин 4 минуты назад

      да у вас и канал ни о чем

      0
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      Рейтинг: +388

      Artemka444 34 минуты назад

      Шнягин тоже не ахти!!!

      1
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      Рейтинг: +850

      Hektor 84 1 час назад

      Согласен с Карпиным! Иногда в эфире несут чушь не сусветнуюА Журавель главный тормоз среди комментаторов срач тв. Вот вы Валеру и сплавили чушки. А он вас правильно учил. Мне интересно Валера дрючил Орлова за боление за зенит в прямом эфире?

      7
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    • ...
      Рейтинг: +13935

      bset 1 час назад

      Настоящий профессионал. Достоин уважения.

      4
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      Рейтинг: +4291

      Viper for CSKA 1 час назад

      Молодец Карпин. На самом деле комментаторы у нас - далеко неахти. Нередко увлекаются посторонней чушью, даже голы пропускают. А потом что-то вроде: "Вау, они забили". Профессионализм так и прёт. Журавель так вообще ноль без палочки. Сейчас всех особо ярких по сути выгнали. Те же Андронов, Уткин (опустим их деятельность вне поля, как спорную) косячили, но давали эмоции и интересный контент. Черданцев таким в молодости был. Стогниенко - топ. Теперь же реально интересных почти не осталось, а из тех кто относительно профессионально ведёт я бы отметил Гутцайта (хотя он не выделяется ничем особенным, не эпатажный, просто ведёт) и Минина.
      К тем же Казанскому и Елагину по ведению трансляции особых претензий нет, правда раздражает их зацикленности на "лучшей лиге мира" (к Елагину в меньшей степени относится). Немцы: Нагучев и Кривохарченко очень много информации дают, реально разбираются, но при этом есть реальные косяки в трансляциях. Особенно у первого. Иногда слушать невозможно, комедия.

      0
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      Рейтинг: +5773

      Антибиотик 1 час назад

      Карпин, хороший специалист. Я думаю, что зря в свое время мясные от него избавились.

      2
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      Рейтинг: +13935

      bset > Антибиотик 1 час назад

      Смотря для кого. Для Карпина явно не зря)

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