Журавель: «На «Матч ТВ» такой практики нет – выписка премии. От Карпина была практика выписки ***»

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель рассказал о совместной работе с Валерием Карпиным.

– Какой Карпин был начальник? Он тебе выписывал премии?

– Нет, у нас такой практики нет – выписка премии. У нас от него была практика выписки *** [внушений] И это нормально для него.

У него было много претензий к комментаторам. Например, когда мы со Шмурновым отработали матч в Праге, играл «Ростов» со «Славией» или «Спартой», он сказал: «О каких вы болельщиках говорили, когда идет атака? Зачем вы мне рассказываете о болельщиках, когда в финальной трети мяч?»

Вот у него была очень большая претензия, что комментаторы заговариваются, посторонними историями увлекаются. Это четко никто прежде не проговаривал, хотя это истина комментаторская: есть три трети поля, когда мяч в финальной – затыкаешься и гоняешь мяч.

Он это жестко и неукоснительно просил и показывал нам примеры, вырезал отрывки из матчей и говорил при всех: «Вы понимаете, что вы не видите игру, не смотрите ее? Вы мне сейчас рассказываете про болельщиков, хер знает еще что».

– За что ты конкретно получал *** [нагоняй]?

– Вот за это. Потому что мы со Шмурновым просто ***[просмотрели] гол Караваева.

– А что еще было?

– Я помню, что он какой-то елагинский матч взял. «Манчестер» играл. Чувак пропахал полполя, Мата, что ли, отдал передачу на игрока, который параллельным курсом бежал. И тот пробил выше. Елагин: «Ну как ты можешь так бить, куда ты бьешь?»

Карпин остановил на этом моменте и говорит: «Послушайте, *** [блин], если вы в футбол играли, вы не можете нести такую чушь, потому что этот человек сейчас пробежал 70 метров, у него пульс 200. Он не может остановить мяч. Он, слава богу, до него добежал. И если бы ему повезло, если бы он был мастерюга-матерюг, он бы, может, попал в створ. А так он закончил атаку, и по-другому быть не могло».

Он говорил: «Пытайтесь в эпизод всматриваться, анализировать. Блин, спрашивайте у меня, если вам что-то непонятно! Не надо этого чувака, который добежал, на кол сажать», – рассказал Журавель в интервью журналисту Сергею Егорову.