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  • Журавель: «На «Матч ТВ» такой практики нет – выписка премии. От Карпина была практика выписки ***»

Журавель: «На «Матч ТВ» такой практики нет – выписка премии. От Карпина была практика выписки ***»

6 февраля 2020, 14:59
14

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель рассказал о совместной работе с Валерием Карпиным.

– Какой Карпин был начальник? Он тебе выписывал премии?

– Нет, у нас такой практики нет – выписка премии. У нас от него была практика выписки *** [внушений] И это нормально для него.

У него было много претензий к комментаторам. Например, когда мы со Шмурновым отработали матч в Праге, играл «Ростов» со «Славией» или «Спартой», он сказал: «О каких вы болельщиках говорили, когда идет атака? Зачем вы мне рассказываете о болельщиках, когда в финальной трети мяч?»

Вот у него была очень большая претензия, что комментаторы заговариваются, посторонними историями увлекаются. Это четко никто прежде не проговаривал, хотя это истина комментаторская: есть три трети поля, когда мяч в финальной – затыкаешься и гоняешь мяч.

Он это жестко и неукоснительно просил и показывал нам примеры, вырезал отрывки из матчей и говорил при всех: «Вы понимаете, что вы не видите игру, не смотрите ее? Вы мне сейчас рассказываете про болельщиков, хер знает еще что».

– За что ты конкретно получал *** [нагоняй]?

– Вот за это. Потому что мы со Шмурновым просто ***[просмотрели] гол Караваева.

– А что еще было?

– Я помню, что он какой-то елагинский матч взял. «Манчестер» играл. Чувак пропахал полполя, Мата, что ли, отдал передачу на игрока, который параллельным курсом бежал. И тот пробил выше. Елагин: «Ну как ты можешь так бить, куда ты бьешь?»

Карпин остановил на этом моменте и говорит: «Послушайте, *** [блин], если вы в футбол играли, вы не можете нести такую чушь, потому что этот человек сейчас пробежал 70 метров, у него пульс 200. Он не может остановить мяч. Он, слава богу, до него добежал. И если бы ему повезло, если бы он был мастерюга-матерюг, он бы, может, попал в створ. А так он закончил атаку, и по-другому быть не могло».

Он говорил: «Пытайтесь в эпизод всматриваться, анализировать. Блин, спрашивайте у меня, если вам что-то непонятно! Не надо этого чувака, который добежал, на кол сажать», – рассказал Журавель в интервью журналисту Сергею Егорову.

  • С июля 2016 года по июль 2017 года Карпин был экспертом на «Матч ТВ», с 16 февраля 2017 по 24 июля 2017 – главным редактором футбольных трансляций телеканала.
  • 9 декабря 2017 года был назначен главным тренером «Ростова».

Источник: Ютуб-канал «Футбольный Биги»
Россия. Премьер-лига Ростов Карпин Валерий
Комментарии (14)
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Антибиотик
1580991080
Карпин, хороший специалист. Я думаю, что зря в свое время мясные от него избавились.
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Viper for CSKA
1580991538
Молодец Карпин. На самом деле комментаторы у нас - далеко неахти. Нередко увлекаются посторонней чушью, даже голы пропускают. А потом что-то вроде: "Вау, они забили". Профессионализм так и прёт. Журавель так вообще ноль без палочки. Сейчас всех особо ярких по сути выгнали. Те же Андронов, Уткин (опустим их деятельность вне поля, как спорную) косячили, но давали эмоции и интересный контент. Черданцев таким в молодости был. Стогниенко - топ. Теперь же реально интересных почти не осталось, а из тех кто относительно профессионально ведёт я бы отметил Гутцайта (хотя он не выделяется ничем особенным, не эпатажный, просто ведёт) и Минина. К тем же Казанскому и Елагину по ведению трансляции особых претензий нет, правда раздражает их зацикленности на "лучшей лиге мира" (к Елагину в меньшей степени относится). Немцы: Нагучев и Кривохарченко очень много информации дают, реально разбираются, но при этом есть реальные косяки в трансляциях. Особенно у первого. Иногда слушать невозможно, комедия.
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bset
1580991591
Настоящий профессионал. Достоин уважения.
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Hektor 84
1580992541
Согласен с Карпиным! Иногда в эфире несут чушь не сусветнуюА Журавель главный тормоз среди комментаторов срач тв. Вот вы Валеру и сплавили чушки. А он вас правильно учил. Мне интересно Валера дрючил Орлова за боление за зенит в прямом эфире?
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Artemka444
1580994870
Шнягин тоже не ахти!!!
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серега кашин
1580996703
да у вас и канал ни о чем
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mihail200606
1581002706
Карпин че, бл.., знатный комментатор? Он эксперт по сути.. Елагин неплохо комментирует, получше, чем большинство балбесов с матч тв..по глубине знаний английского чемпа с ним они не сравнятся.. Претензии карпина к нему непонятны.. Карпушу как послушать так большинство игроков априори не должны в створ попасть если много пробежали. Это он наверное не мог..
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Speedmeister
1581006885
ещё больше зауважал Карпина. Настоящий профессионал.
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Ганнибал Лектор
1581010533
Вот красавец, ни прибавить, ни убавить. Все по делу! Ай-да Валера!
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JTherry
1581013717
Тимур, мало тебе Карпин *******(люлей) выписывал...
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