«Спартак»: «Доподлинно не известно, болел ли Кирк Дуглас за наш клуб, но его «Спартак» покорил миллионы сердец»

«Спартак» почтил память актера Кирка Дугласа, который скончался на 104-м году жизни.
Клуб опубликовав фрагмент из фильма «Спартак» 1960 года. «Доподлинно неизвестно, болел ли Кирк Дуглас за наш клуб, но его оскароносный «Спартак» точно покорил миллионы сердец во всем мире!» — говорится в сообщении красно-белых в твиттере.
- Кирк Дуглас снялся более чем в 80 фильмах, среди которых «Туз в рукаве» (1951), «Злые и красивые» (1952), «Жажда жизни» (1956), «Тропы славы» (1957), «Спартак» (1960).
- В 1996 году он был удостоен почетного «Оскара» за выдающуюся карьеру в кинематографе.
Сегодня на 104-м году ушeл из жизни один из величайших актeров современности Кирк Дуглас. Доподлинно не известно, болел ли Кирк Дуглас за наш клуб, но его оскароносный «Спартак» точно покорил миллионы сердец во всем мире!#KirkDouglasRIP pic.twitter.com/7O75k6fFzU— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 6 февраля 2020 г.