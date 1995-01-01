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    «Спартак»: «Доподлинно не известно, болел ли Кирк Дуглас за наш клуб, но его «Спартак» покорил миллионы сердец»

    «Спартак» почтил память актера Кирка Дугласа, который скончался на 104-м году жизни.

    Клуб опубликовав фрагмент из фильма «Спартак» 1960 года. «Доподлинно неизвестно, болел ли Кирк Дуглас за наш клуб, но его оскароносный «Спартак» точно покорил миллионы сердец во всем мире!» — говорится в сообщении красно-белых в твиттере.

    • Кирк Дуглас снялся более чем в 80 фильмах, среди которых «Туз в рукаве» (1951), «Злые и красивые» (1952), «Жажда жизни» (1956), «Тропы славы» (1957), «Спартак» (1960).
    • В 1996 году он был удостоен почетного «Оскара» за выдающуюся карьеру в кинематографе.

    Источник: твиттер «Спартака»

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