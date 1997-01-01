Колосков: «WADA не может кого-то не допустить до ЧМ-2022. Очередная банальная провокация»

ВАДА не может не допустить, другие не допустят. Опустят.
Любого способа на Россию надавить не упустят.
А вы им поводов для этого не давали?
Вот всё профукали и прое.али.
И Олимпиаду и Чемпионаты,
Янки и европейцы рады.
Если их нашим газом согреют.- подобреют?
Только больше огреют.
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал информацию об уведомлении России об отстранении от чемпионата мира 2022 года в Катаре.
«Очередная муть, которая начинает бродить время от времени. WADA не может кого-то не допустить, такие решения находятся в компетенции международной федерации футбола. Когда ФИФА сделает какое-то заявление, будет какой-то смысл комментировать данную информацию. Чем больше мы будем комментировать всякую чушь, тем больше у нас будет проблем. Очередная банальная провокация», – сказал Колосков.
- В декабре WADA запустила процедуру несоответствия РУСАДА в связи с подозрением в расхождениях данных Московской антидопинговой лаборатории, которые были вызваны преднамеренными манипуляциями с целью сокрытия положительных допинг-тестов российских спортсменов.
- Дело WADA против РУСАДА сейчас находится на рассмотрении в Спортивном арбитражном суде.
beIN Sports: WADA запретила России участвовать в ЧМ-2022