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    Колосков: «WADA не может кого-то не допустить до ЧМ-2022. Очередная банальная провокация»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал информацию об уведомлении России об отстранении от чемпионата мира 2022 года в Катаре.

    «Очередная муть, которая начинает бродить время от времени. WADA не может кого-то не допустить, такие решения находятся в компетенции международной федерации футбола. Когда ФИФА сделает какое-то заявление, будет какой-то смысл комментировать данную информацию. Чем больше мы будем комментировать всякую чушь, тем больше у нас будет проблем. Очередная банальная провокация», – сказал Колосков.

    • В декабре WADA запустила процедуру несоответствия РУСАДА в связи с подозрением в расхождениях данных Московской антидопинговой лаборатории, которые были вызваны преднамеренными манипуляциями с целью сокрытия положительных допинг-тестов российских спортсменов.
    • Дело WADA против РУСАДА сейчас находится на рассмотрении в Спортивном арбитражном суде.

    beIN Sports: WADA запретила России участвовать в ЧМ-2022

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:09
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3454

      Дядя Серёжа 8 минут назад

      ВАДА не может не допустить, другие не допустят. Опустят.
      Любого способа на Россию надавить не упустят.
      А вы им поводов для этого не давали?
      Вот всё профукали и прое.али.
      И Олимпиаду и Чемпионаты,
      Янки и европейцы рады.
      Если их нашим газом согреют.- подобреют?
      Только больше огреют.

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      Рейтинг: +300

      elessar arnor 9 минут назад

      ага, снова враги, и РФ не дают..не п из дит е и все будет норм

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