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  • Колосков: «WADA не может кого-то не допустить до ЧМ-2022. Очередная банальная провокация»

Колосков: «WADA не может кого-то не допустить до ЧМ-2022. Очередная банальная провокация»

5 февраля 2020, 13:09
5

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал информацию об уведомлении России об отстранении от чемпионата мира 2022 года в Катаре.

«Очередная муть, которая начинает бродить время от времени. WADA не может кого-то не допустить, такие решения находятся в компетенции международной федерации футбола. Когда ФИФА сделает какое-то заявление, будет какой-то смысл комментировать данную информацию. Чем больше мы будем комментировать всякую чушь, тем больше у нас будет проблем. Очередная банальная провокация», – сказал Колосков.

  • В декабре WADA запустила процедуру несоответствия РУСАДА в связи с подозрением в расхождениях данных Московской антидопинговой лаборатории, которые были вызваны преднамеренными манипуляциями с целью сокрытия положительных допинг-тестов российских спортсменов.
  • Дело WADA против РУСАДА сейчас находится на рассмотрении в Спортивном арбитражном суде.

beIN Sports: WADA запретила России участвовать в ЧМ-2022

Источник: «Чемпионат»
Россия Россия
Комментарии (5)
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Дядя Серёжа
1580898067
ВАДА не может не допустить, другие не допустят. Опустят. Любого способа на Россию надавить не упустят. А вы им поводов для этого не давали? Вот всё профукали и прое.али. И Олимпиаду и Чемпионаты, Янки и европейцы рады. Если их нашим газом согреют.- подобреют? Только больше огреют.
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Давид59
1580900268
Колосков наверное не в курсе, что сборные России, которые уже отстранены могут выступать без своего флага и гимна. Ну и естественно без тех, кого на допинге поймали. Так что в худшем случае усатый повезёт команду под флагом ФИФА
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FanatSerj
1580900476
Пока Инфантино у руля в ФИФА, ВАДе можно по губам поводить Черчесовским болтом )))
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Axe111
1580903416
РОССИЮ ВСЕ МОГУТ И ОТСТРАНИТЬ И ЧТО УГОДНО ЗАПРЕТИТЬ!!!! ПОЗОРИЩЕ
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