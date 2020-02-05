Тихонов: «Каррера принес звездочку? Он всего лишь выиграл одно чемпионство»

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов высказал мнение о работе Массимо Карреры на посту главного тренера московской команды.

«Каррера среди большой части болельщиков «Спартака» причислен к лику святых? Вопросов нет. А нас тогда к кому причислять? Нас, кто выигрывал по семь-восемь чемпионств? Кто звездочки «Спартаку» приносил? А футболисты, которые были до нас? Некоторые в интернете сидят, им лишь бы что-то сказать. Мы же звездочки приносили.

Каррера принес звездочку? Он всего лишь выиграл одно чемпионство. За это мы все говорим ему спасибо. И я был удивлен, когда его уволили. Я тоже хотел, чтобы он работал дальше», – сказал Тихонов.