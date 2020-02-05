Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Тихонов: «Каррера принес звездочку? Он всего лишь выиграл одно чемпионство»

Тихонов: «Каррера принес звездочку? Он всего лишь выиграл одно чемпионство»

5 февраля 2020, 11:11
19

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов высказал мнение о работе Массимо Карреры на посту главного тренера московской команды.

«Каррера среди большой части болельщиков «Спартака» причислен к лику святых? Вопросов нет. А нас тогда к кому причислять? Нас, кто выигрывал по семь-восемь чемпионств? Кто звездочки «Спартаку» приносил? А футболисты, которые были до нас? Некоторые в интернете сидят, им лишь бы что-то сказать. Мы же звездочки приносили.

Каррера принес звездочку? Он всего лишь выиграл одно чемпионство. За это мы все говорим ему спасибо. И я был удивлен, когда его уволили. Я тоже хотел, чтобы он работал дальше», – сказал Тихонов.

  • Каррера тренировал «Спартак» с 2016 по 2018 год.
  • Под его руководством команда стала чемпионом России впервые с 2001 года.
  • Сейчас итальянец возглавляет греческий АЕК.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Тихонов Андрей Каррера Массимо
Комментарии (19)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
petr69
1580891034
г-н Тихонов, Он действительно выиграл. Спасибо ему за это.
Ответить
mihail200606
1580892078
Во всей этой ситуации с чемпионством Спартака и( что важнее) после него- во всем этом сраче поросячьем , лучше всех вёл себя каррера, нормальный мужик. Никого не поливал грязью..
Ответить
piligrim1986
1580893197
да вас ни кто и не сбрасывает со счетов , все помнят и благодарны, но до Карреры то только олег Иваныч выигрывал в обозримом прошлом
Ответить
Flydis
1580893524
Он так говорит не учитывая множество факторов. Тогда и в команде были игроки европейского уровня, и конкурентов в чемпионате толком-то и не было, и играли "за ромбик, а не за деньги", и т.д. А сейчас Каррере пришлось противостоять газпромовским деньгам, и играть весь сезон без топ-игроков. Понятное дело, что это сродни чемпионству Лестера, и самый настоящий подвиг.
Ответить
Hektor 84
1580901400
А что тогда после Романцева и до Карреры ни кто звезду не принес? Порулить успели даже не которые бывшие футболисты. Просто Федун вечно доверяет всяким прохиндеям типо Измайлова и Родионова.
Ответить
Бухбух
1580921151
Тихонову, как тренеру, еще очень далеко до Карреры-тренера. Поэтому лучше бы поучился у итальянца, а не критиковал. Имея не самый сильный состав в РФПЛ, Каррера сделал Спартак чемпионом. Тихонов же, тренируя КС, еле-еле вывел их в вышку, и то благодаря большому количеству левых пенальти, с которых КС и выигрывали матчи.
Ответить
Дедуктор
1580923780
Тихонов был бойцом и трудягой на поле. Но игроком был глуповатым. А как тренер - и, вовсе, дурак. Сравнивать чемпионство Карреры и дерьмотитулы образца 90-х - это, в натуре, глупо. Одно дело - обыгрывать богатых и хорошо укомплектованныз соперников. Другое дело - нищих Океана с Лучом, да Тестильщика с Ураланом и Химками. В 90-е бапки имел только Спартак, потому и брал дерьмотитул за дерьмотитулом. Причем, в 1996-м даже сподобился украсть таковой. Вот, если Тедеско выиграет титул в нынешних реалиях, это был бы резалт! Но, хрена, он чего выиграет.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+