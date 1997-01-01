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    Тихонов: «Каррера принес звездочку? Он всего лишь выиграл одно чемпионство»

    Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов высказал мнение о работе Массимо Карреры на посту главного тренера московской команды.

    «Каррера среди большой части болельщиков «Спартака» причислен к лику святых? Вопросов нет. А нас тогда к кому причислять? Нас, кто выигрывал по семь-восемь чемпионств? Кто звездочки «Спартаку» приносил? А футболисты, которые были до нас? Некоторые в интернете сидят, им лишь бы что-то сказать. Мы же звездочки приносили.

    Каррера принес звездочку? Он всего лишь выиграл одно чемпионство. За это мы все говорим ему спасибо. И я был удивлен, когда его уволили. Я тоже хотел, чтобы он работал дальше», – сказал Тихонов.

    • Каррера тренировал «Спартак» с 2016 по 2018 год.
    • Под его руководством команда стала чемпионом России впервые с 2001 года.
    • Сейчас итальянец возглавляет греческий АЕК.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 11:11
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +299

      elessar arnor 2 минуты назад

      ну такое.. тот Спартак 90х, как Юве или ПСЖ нынешние, а победа при Каррере.. сильно удивила.

      условия были разные, тогда это воспринималось, как обыденность, а недавно, как чудо, поэтому и отношение соответствующее

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      Рейтинг: +814

      petr69 7 минут назад

      г-н Тихонов, Он действительно выиграл. Спасибо ему за это.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2056

      Борат 10 минут назад

      на багаже аленичева, на фарте глушакова, на юбилее симоняна, на продажном судействе !
      самое пахучее чемпионство 21-ого века !
      позор рылам !
      гы-гы

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