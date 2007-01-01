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    Глава «Локомотива»: «Перед Семиным ставилась задача попасть в пятерку РПЛ и выйти в евровесну»

    Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков ответил на вопросы о возможном продлении контракта с главным тренером команды Юрием Семиным.

    – Вас нельзя не спросить про новый контракт Семина. Он сказал, что не знает, при каких условиях с ним продлят соглашение.

    – Постойте, у него действующий контракт, который никто не ставит под сомнение. Точка.

    – Он рассчитан до лета.

    – И что дальше?

    – Юрий Павлович не готов сказать, при каких условиях его продлят.

    – Придет время – будем думать. Повторяю: у него действующий контракт, по которому каждый человек должен исполнять максимально профессионально (в чем я уверен в отношении Семина) свои обязанности. Сейчас больше обсуждать нечего.

    – Задача на сезон перед Семиным не менялась? Ему нужно попасть в пятерку по итогам чемпионата?

    – Во-первых, задача на сезон была следующая. Попадание в пятерку по итогам чемпионата России и выход в евровесну. Во-вторых, лично я считаю, что в настоящее время у «Локомотива» есть все возможности бороться за самое высокое место.

    – «Локомотив» не вышел в евровесну. Получается, что наполовину задачу на сезон главный тренер уже не выполнил?

    – Цыплят считают по осени. А у нас по весне. Но я вам уже сказал, что внутренние дела в клубе, на мой взгляд, обсуждаются не в прессе. При этом я с глубочайшим уважением отношусь к мнению Юрия Палыча.

    • По итогам 19 туров «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.
    • В группе Лиги чемпионов команда заняла последнее место и вылетела из еврокубков.

    Семин: «У «Локомотива» изначально ставилась цель попасть в пятерку»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +8265

      parevg 1 час назад

      А игроков шПалычу для евро осени купили??? Плюс травмы, плюс группа смерти.
      Поэтому про евровесну, лучше даже не заикаться...

      1
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      ...
      Рейтинг: +2312

      nemolod > parevg 19 минут назад

      Мало того,что не купили,а еще поспешили расстаться,не подумав о равноценной им замене,решили типа что так сойдет игроков много,а о том,что пол-состава может травмироваться не рассчитали-вот и просчитались в итоге! Задачи руководство любит ставить,а вот какими силами их выполнять-почему-то обеспечивать не торопится!

      0
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      Рейтинг: +319

      gunstilzit 1 час назад

      Если не будет трансферов,то вряд ли попадём в 5ку.

      0
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      Рейтинг: +1364

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      Вариант с евровесной в той группе ЛЧ, где оказались кочегары - нереальный. А самое высокое место, на что может претендовать Палыч... ну второе, наверное

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