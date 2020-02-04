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  • Глава «Локомотива»: «Перед Семиным ставилась задача попасть в пятерку РПЛ и выйти в евровесну»

Глава «Локомотива»: «Перед Семиным ставилась задача попасть в пятерку РПЛ и выйти в евровесну»

4 февраля 2020, 20:46
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Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков ответил на вопросы о возможном продлении контракта с главным тренером команды Юрием Семиным.

– Вас нельзя не спросить про новый контракт Семина. Он сказал, что не знает, при каких условиях с ним продлят соглашение.

– Постойте, у него действующий контракт, который никто не ставит под сомнение. Точка.

– Он рассчитан до лета.

– И что дальше?

– Юрий Павлович не готов сказать, при каких условиях его продлят.

– Придет время – будем думать. Повторяю: у него действующий контракт, по которому каждый человек должен исполнять максимально профессионально (в чем я уверен в отношении Семина) свои обязанности. Сейчас больше обсуждать нечего.

– Задача на сезон перед Семиным не менялась? Ему нужно попасть в пятерку по итогам чемпионата?

– Во-первых, задача на сезон была следующая. Попадание в пятерку по итогам чемпионата России и выход в евровесну. Во-вторых, лично я считаю, что в настоящее время у «Локомотива» есть все возможности бороться за самое высокое место.

– «Локомотив» не вышел в евровесну. Получается, что наполовину задачу на сезон главный тренер уже не выполнил?

– Цыплят считают по осени. А у нас по весне. Но я вам уже сказал, что внутренние дела в клубе, на мой взгляд, обсуждаются не в прессе. При этом я с глубочайшим уважением отношусь к мнению Юрия Палыча.

  • По итогам 19 туров «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.
  • В группе Лиги чемпионов команда заняла последнее место и вылетела из еврокубков.

Семин: «У «Локомотива» изначально ставилась цель попасть в пятерку»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий
Комментарии (3)
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Ганнибал Лектор
1580839324
Вариант с евровесной в той группе ЛЧ, где оказались кочегары - нереальный. А самое высокое место, на что может претендовать Палыч... ну второе, наверное
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gunstilzit
1580839929
Если не будет трансферов,то вряд ли попадём в 5ку.
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