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  • Семин: «У «Локомотива» изначально ставилась цель попасть в пятерку»

Семин: «У «Локомотива» изначально ставилась цель попасть в пятерку»

4 февраля 2020, 10:44
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Юрий Семин прокомментировал возможное продление контракта с «Локомотивом».

«Спрашивать надо наших руководителей. Тренеру нужно помогать, чтобы он лучше работал с командой. Можно и не помогать, конечно, пустить все по течению или прийти и сказать руководителю: «Его методы устарели»... А еще можно заявить, что им недовольны игроки. Ведь всем не угодишь, потому что в любом случае кто-то не играет. Если так случится – тогда контракт не продлят. Многое и от результата зависит. У нас изначально ставилась цель попасть в пятерку. И пока в этом плане нормальные позиции», – заявил 72-летний специалист.

  • Контракт Семина с «Локомотивом» истекает по окончании текущего сезона.
  • Сообщалось, что московский клуб рассматривает кандидатуру Владана Милоевича на замену Семину

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий
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