Семин: «У «Локомотива» изначально ставилась цель попасть в пятерку»

Юрий Семин прокомментировал возможное продление контракта с «Локомотивом».

«Спрашивать надо наших руководителей. Тренеру нужно помогать, чтобы он лучше работал с командой. Можно и не помогать, конечно, пустить все по течению или прийти и сказать руководителю: «Его методы устарели»... А еще можно заявить, что им недовольны игроки. Ведь всем не угодишь, потому что в любом случае кто-то не играет. Если так случится – тогда контракт не продлят. Многое и от результата зависит. У нас изначально ставилась цель попасть в пятерку. И пока в этом плане нормальные позиции», – заявил 72-летний специалист.