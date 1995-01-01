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    Семин: «У «Локомотива» изначально ставилась цель попасть в пятерку»

    Юрий Семин прокомментировал возможное продление контракта с «Локомотивом».

    «Спрашивать надо наших руководителей. Тренеру нужно помогать, чтобы он лучше работал с командой. Можно и не помогать, конечно, пустить все по течению или прийти и сказать руководителю: «Его методы устарели»... А еще можно заявить, что им недовольны игроки. Ведь всем не угодишь, потому что в любом случае кто-то не играет. Если так случится – тогда контракт не продлят. Многое и от результата зависит. У нас изначально ставилась цель попасть в пятерку. И пока в этом плане нормальные позиции», – заявил 72-летний специалист.

    • Контракт Семина с «Локомотивом» истекает по окончании текущего сезона.
    • Сообщалось, что московский клуб рассматривает кандидатуру Владана Милоевича на замену Семину

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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