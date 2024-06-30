Акинфеев выделил отрицательные моменты Евро-2024

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев поделился впечатлениями от Евро-2024.
«Ну, в принципе, неплохо. Единственное, что есть проблемы с качеством полей, да и погода иногда коррективы вносит. В Дортмунде крыша протекла… В лучших традициях отечественного футбола.
Всe складывается довольно хорошо, но не скажу, что была прямо куча ярких матчей», – сказал Акинфеев на ютуб-канале «Это футбол, брат!».
- Турнир проходит в Германии.
- Он продлится до 14 июля.
- Действующий чемпион, Италия, накануне вылетел от Швейцарии (0:2).
Источник: «Чемпионат»