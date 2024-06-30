Акинфеев выделил отрицательные моменты Евро-2024

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев поделился впечатлениями от Евро-2024.

«Ну, в принципе, неплохо. Единственное, что есть проблемы с качеством полей, да и погода иногда коррективы вносит. В Дортмунде крыша протекла… В лучших традициях отечественного футбола.

Всe складывается довольно хорошо, но не скажу, что была прямо куча ярких матчей», – сказал Акинфеев на ютуб-канале «Это футбол, брат!».