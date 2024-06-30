Гурцкая: «Если Доннарумма не захочет делить раздевалку с Сафоновым, то Матвей поедет в аренду»

Агент, блогер Тимур Гурцкая допустил, что новичок «ПСЖ» Матвей Сафонов может отправиться в аренду.

«Я считаю, Сафонова купили за 20 миллионов евро, чтобы взбодрить Доннарумму.

Я знаю, кто агенты Доннаруммы. Если сейчас Доннарумма быканет… Если он скажет: «Я с этим русским в одной раздевалке не буду», то, к сожалению, Матвей поедет в аренду», – сказал Гурцкая на ютуб-канале «Это футбол, брат!».

В этом месяце «ПСЖ» сообщил о переходе 25-летнего вратаря сборной России Матвея Сафонова, который будет конкурировать с Джанлуиджи Доннаруммой.

В завершившемся сезоне Сафонов своими спасениями помог «Краснодару» добиться исторического результата. Краснодарцы завоевали серебряные медали РПЛ. Сам Сафонов 11 раз сыграл на «ноль» в 30 играх.

На счету Сафонова 14 матчей за сборную России.

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