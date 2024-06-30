Даку объяснил свой скандальный поступок на Евро-2024

Форвард сборной Албании Мирлинд Даку прокомментировал свой скандальный поступок на Евро-2024.

Игрок получил 2 матча дисквалификации на Евро-2024.

Причина – оскорбления сербов и македонцев после матча против Хорватии (2:2).

Даку выступает в РПЛ за «Рубин».

– Расскажи, как вообще возникла ситуация с мегафоном в руках, когда ты зарядил ту кричалку?

– Наверное, в России не все до конца знают все нюансы произошедшего, поэтому я должен объясниться.

После первого матча на турнире с Италией много критики от болельщиков досталось нашему защитнику Эльсеиду Хюсаю. На него давили не только болельщики, но и медиа.

После игры с Хорватией я хотел его поддержать и вместе с ним пошел к фанатской трибуне, чтобы болельщики его приняли, поддержали, разделили этот радостный момент вместе с ним. Затем ему дали в руки мегафон, я был рядом. Позже мегафон оказался у меня в руках, и я выкрикнул те слова.

В подобных матчах зачастую фанаты позволяют себе оскорбительные кричалки в адрес болельщиков других стран. Этот антураж сопровождается на протяжении всей игры и окутывает тебя. Это влияет на всех, кто находится на стадионе. В том матче была эмоциональная концовка: мы сравняли счет на последних минутах, а я дебютировал на турнире. Поэтому эмоции перехлестывали.

Но это нисколько меня не оправдывает. Сразу после кричалки я осознал, что сделал: произнес непозволительные вещи. У меня был шок от того, что я подвергся эмоциям и позволил себе подобные выкрики.