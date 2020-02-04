Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Кубок «Париматч» Премьер. «Ростов» победил «Партизан»

4 февраля 2020, 19:53
16

В матче 2-го тура Кубка «Париматч» Премьер «Ростов» переиграл «Партизан» со счетом 3:1.

До 87-й минуты российская команда вела в три мяча – отличились Павел Мамаев, Александр Долгов и Эльдор Шомуродов. Однако белградцы сумели избежать разгромного поражения благодаря голу Умара Садика.

Теперь в активе «Ростова» три очка, а у «Партизана» осталось два балла благодаря победе над «Локомотивом» в серии пенальти в первом туре.

Кубок «Париматч» Премьер. 2-й тур

Партизан – Ростов – 1:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Мамаев, 32; 0:2 – Долгов, 57; 0:3 – Шомуродов, 73; 1:3 – Садик, 87.

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Партизан Ростов
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ЗаЖиМ61
1580835402
Молодцы!!!
Ответить
nominum
1580835623
Молодёжь всё таки пока не конкуренты основе. После 70-й минуты сумбур. Садик в Партизане красавец. И всё равно с победой!
Ответить
vka1970
1580837018
Быков с победой !!!
Ответить
Aleksey!
1580837389
Хорошо отыграли сегодня
Ответить
portero
1580837702
Ростов неплохо готовится к началу чемпа.
Ответить
Серж 69
1580837898
Хорошо,для обретения уверенности-самое то!
Ответить
Пи3детс Михалычу
1580839943
Обязательно к прочтению - русофобские опусы майданного упыря "Вот оно чё Михалыч" (в формате ms word) https://cloud.mail.ru/public/453o/Sqv4A8D8G или https://drive.google.com/file/d/1tW1Ongd18j7Wf4qvMK42tg_FKZ5VOrii/view?usp=sharing Под десятым номером внизу скрин коммента, после которого эта, мелкотравчатая гнидa, ни за что, ни про что начала гнобить ROSTOV SUPERa
Ответить
paracetamol
1580842458
Молодцы Росостов. Мамайка, Долгов, Шомуродов - супер! Ни кулька, ни грамма соли хрюшам. Забирайте все себе!
Ответить
Plyash
1580849795
"Лесные братья" призваны раздать по три очка всем русским друзьям.
Ответить
zigbert
1580903423
С победой Ростов! Во второй игре выглядели уже лучше.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+