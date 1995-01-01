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    Кубок «Париматч» Премьер. «Ростов» победил «Партизан»

    В матче 2-го тура Кубка «Париматч» Премьер «Ростов» переиграл «Партизан» со счетом 3:1.

    До 87-й минуты российская команда вела в три мяча – отличились Павел Мамаев, Александр Долгов и Эльдор Шомуродов. Однако белградцы сумели избежать разгромного поражения благодаря голу Умара Садика.

    Теперь в активе «Ростова» три очка, а у «Партизана» осталось два балла благодаря победе над «Локомотивом» в серии пенальти в первом туре.

    Кубок «Париматч» Премьер. 2-й тур

    Партизан – Ростов – 1:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Мамаев, 32; 0:2 – Долгов, 57; 0:3 – Шомуродов, 73; 1:3 – Садик, 87.

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 19:53
    Комментарии14
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      Рейтинг: +875

      lotsman 9 минут назад

      Локомотив - Партизан - 3 - 5
      Партизан - Ростов - 1 - 3

      0
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      Рейтинг: +1103

      Серж 69 13 минут назад

      Хорошо,для обретения уверенности-самое то!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +37125

      portero 16 минут назад

      Ростов неплохо готовится к началу чемпа.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -2392

      gosproektikabinet > portero 4 минуты назад

      ты еще скажи раз выиграют этот вшивый турнир то претендеты на чемпионство

      0
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      Рейтинг: +115

      Aleksey! 21 минуту назад

      Хорошо отыграли сегодня

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3597

      Yurok161 24 минуты назад

      Молодцы конечно,но желательно без серьезных травм.Этот кубок того не стоит.

      3
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      Рейтинг: +37125

      portero > Yurok161 8 минут назад

      Норманну здоровья

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +11641

      vka1970 27 минут назад

      Быков с победой !!!

      2
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      Рейтинг: +1103

      Серж 69 > vka1970 14 минут назад

      Быки недавно играли,там также,вроде бы,счёт такой же,Мальме победили.

      0
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      Рейтинг: -2392

      gosproektikabinet > vka1970 3 минуты назад

      китайский новый год у вас?

      0
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      Рейтинг: +3581

      sssrspartak 49 минут назад

      ростов с победой!

      1
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      Рейтинг: +363

      nominum 51 минуту назад

      Молодёжь всё таки пока не конкуренты основе. После 70-й минуты сумбур. Садик в Партизане красавец. И всё равно с победой!

      2
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      Рейтинг: +36316

      MaxRnD > nominum 42 минуты назад

      Да, за исключением Долгова, молодняк пока ещё очень сырой

      3
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      Рейтинг: +27

      ЗаЖиМ61 54 минуты назад

      Молодцы!!!

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