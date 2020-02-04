Кубок «Париматч» Премьер. «Ростов» победил «Партизан»

В матче 2-го тура Кубка «Париматч» Премьер «Ростов» переиграл «Партизан» со счетом 3:1.

До 87-й минуты российская команда вела в три мяча – отличились Павел Мамаев, Александр Долгов и Эльдор Шомуродов. Однако белградцы сумели избежать разгромного поражения благодаря голу Умара Садика.

Теперь в активе «Ростова» три очка, а у «Партизана» осталось два балла благодаря победе над «Локомотивом» в серии пенальти в первом туре.

Кубок «Париматч» Премьер. 2-й тур

Партизан – Ростов – 1:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Мамаев, 32; 0:2 – Долгов, 57; 0:3 – Шомуродов, 73; 1:3 – Садик, 87.