Кубок «Париматч» Премьер. «Ростов» победил «Партизан»

Локомотив - Партизан - 3 - 5
Партизан - Ростов - 1 - 3
В матче 2-го тура Кубка «Париматч» Премьер «Ростов» переиграл «Партизан» со счетом 3:1.
До 87-й минуты российская команда вела в три мяча – отличились Павел Мамаев, Александр Долгов и Эльдор Шомуродов. Однако белградцы сумели избежать разгромного поражения благодаря голу Умара Садика.
Теперь в активе «Ростова» три очка, а у «Партизана» осталось два балла благодаря победе над «Локомотивом» в серии пенальти в первом туре.
Кубок «Париматч» Премьер. 2-й тур
Голы: 0:1 – Мамаев, 32; 0:2 – Долгов, 57; 0:3 – Шомуродов, 73; 1:3 – Садик, 87.