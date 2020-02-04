«Тамбов» проведет весенние домашние матчи в Нижнем Новгороде

Стадион чемпионата мира-2018 «Нижний Новгород» станет домашним для «Тамбов» в весенней части чемпионата России. Тамбовская арена не соответствует требованиям РПЛ.

«Принимая решение о переезде из Саранска в Нижний Новгород мы исходили исключительно из экономических соображений. Вариант с ареной «Нижний Новгород» максимально выгоден нашему клубу по многим аспектам, начиная от вопросов логистики, заканчивая стоимостью целого ряда необходимых организационных услуг, без которых невозможно проведение футбольного матча на таком высоком уровне.

Кроме того, Нижний Новгород – город-миллионник, который давно не видел большого футбола. Мы рассчитываем, что на наши матчи будет собираться аудитория, заметно превышающая ту, что была в Саранске. Это будет несомненным плюсом как для футболистов, желающих играть при заполненных трибунах, так и для финансовой составляющей нашего клуба», – объяснила генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова.