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    «Тамбов» проведет весенние домашние матчи в Нижнем Новгороде

    Стадион чемпионата мира-2018 «Нижний Новгород» станет домашним для «Тамбов» в весенней части чемпионата России. Тамбовская арена не соответствует требованиям РПЛ.

    «Принимая решение о переезде из Саранска в Нижний Новгород мы исходили исключительно из экономических соображений. Вариант с ареной «Нижний Новгород» максимально выгоден нашему клубу по многим аспектам, начиная от вопросов логистики, заканчивая стоимостью целого ряда необходимых организационных услуг, без которых невозможно проведение футбольного матча на таком высоком уровне.

    Кроме того, Нижний Новгород – город-миллионник, который давно не видел большого футбола. Мы рассчитываем, что на наши матчи будет собираться аудитория, заметно превышающая ту, что была в Саранске. Это будет несомненным плюсом как для футболистов, желающих играть при заполненных трибунах, так и для финансовой составляющей нашего клуба», – объяснила генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова.

    • «Тамбов» – дебютант РПЛ.
    • В таблице команда идет 11-й.
    • 1 марта дома команда сыграет в 20-м туре РПЛ против «Рубина».

    Источник: официальный сайт «Тамбова»

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    04.02.2020 14:59
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +7878

      Томик 4 февраля 2020, 16:23

      Разрешили из Саранска съехать? Можно только поздравить.

      0
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 4 февраля 2020, 16:22

      Насчёт "аудитории, заметно превышающую ту, что была в Саранске" не соглашусь. У Тамбова осталось 5 домашних матчей. Из топ-команд только Зенит приедет, а остальные все аутсайдеры, которые в таблице ниже самого Тамбова: Рубин, Крылья Советов, Ахмат, Сочи.
      Так пусть Тамбов снизит свои ожидания. Много болельщиков придёт только на Зенит.

      0
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      Рейтинг: +175

      Seamus > BRO_football 4 февраля 2020, 18:40

      Смотря какие цены выставят. Если не нагрубят, то и на Крылья с Рубином можно сгонять. Все интереснее, чем ФНЛ смотреть

      0
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football > Seamus 4 февраля 2020, 21:57

      Я на Крылья насмотрелся, когда они с Нижним Новгородом в стыковых матчах играли. А вот Рубин или даже Сочи (с Кокориным) я бы посмотрел.

      0
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      Рейтинг: +1819

      gor77 4 февраля 2020, 16:02

      А чо к нам в Сибирь не поехали?
      У нас тоже есть город миллионник! Как раз в самом центре Сибири. С логистикой вообще вопросов нет, условия прекрасные. Погода зашибись! Солнечных дней не меньше, чем в Сочи! Природа, нефть, газ, хлеб, метро, рыбалка, охота, тайга, горы!
      И зрители со всей Сибири будут приезжать!
      Всем же охота "большой футбол" посмотреть! )))))))

      2
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      Рейтинг: +1882

      Boeung777 4 февраля 2020, 15:21

      А ещё хотят расширять лигу

      2
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