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«Тамбов» проведет весенние домашние матчи в Нижнем Новгороде

4 февраля 2020, 14:59
6

Стадион чемпионата мира-2018 «Нижний Новгород» станет домашним для «Тамбов» в весенней части чемпионата России. Тамбовская арена не соответствует требованиям РПЛ.

«Принимая решение о переезде из Саранска в Нижний Новгород мы исходили исключительно из экономических соображений. Вариант с ареной «Нижний Новгород» максимально выгоден нашему клубу по многим аспектам, начиная от вопросов логистики, заканчивая стоимостью целого ряда необходимых организационных услуг, без которых невозможно проведение футбольного матча на таком высоком уровне.

Кроме того, Нижний Новгород – город-миллионник, который давно не видел большого футбола. Мы рассчитываем, что на наши матчи будет собираться аудитория, заметно превышающая ту, что была в Саранске. Это будет несомненным плюсом как для футболистов, желающих играть при заполненных трибунах, так и для финансовой составляющей нашего клуба», – объяснила генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова.

  • «Тамбов» – дебютант РПЛ.
  • В таблице команда идет 11-й.
  • 1 марта дома команда сыграет в 20-м туре РПЛ против «Рубина».

Источник: официальный сайт «Тамбова»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Тамбов Нижний Новгород
Комментарии (6)
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Boeung777
1580818875
А ещё хотят расширять лигу
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gor77
1580821345
А чо к нам в Сибирь не поехали? У нас тоже есть город миллионник! Как раз в самом центре Сибири. С логистикой вообще вопросов нет, условия прекрасные. Погода зашибись! Солнечных дней не меньше, чем в Сочи! Природа, нефть, газ, хлеб, метро, рыбалка, охота, тайга, горы! И зрители со всей Сибири будут приезжать! Всем же охота "большой футбол" посмотреть! )))))))
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BRO_football
1580822575
Насчёт "аудитории, заметно превышающую ту, что была в Саранске" не соглашусь. У Тамбова осталось 5 домашних матчей. Из топ-команд только Зенит приедет, а остальные все аутсайдеры, которые в таблице ниже самого Тамбова: Рубин, Крылья Советов, Ахмат, Сочи. Так пусть Тамбов снизит свои ожидания. Много болельщиков придёт только на Зенит.
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Томик
1580822630
Разрешили из Саранска съехать? Можно только поздравить.
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